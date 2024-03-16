رفع الإشغالات من شوارع وميادين الشرقية لإستعادة الوجه الجمالي والحضاري

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف المتابعة اليومية لرفع كفاءة النظافة والتجميل وتطوير الشوارع، لتهيئه الأجواء المناسبة أمام المواطنين والزائرين والإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالي للمدن.

توجهت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز بلبيس لمتابعة أعمال النظافة، ورفع تراكمات القمامة والسفوحة من الشوارع والطرق العامة، حفاظاً على المظهر العام والجمالي أمام المواطنين والزائرين.

وقامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية، بمتابعة أعمال النظافة بالفترة الصباحية، ورفع تراكمات القمامة الموجودة بمدينة الحسينية، لإظهارها بالشكل الحضاري والجمالي اللائق.

وتابعت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح، حملات النظافة على مدار اليوم، ورفع المخلفات والرتش بشوارع المدينة والطرق السريعة، تمهيداً لنقلها إلى المدفن الصحي.

وتابعت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم، أعمال النظافة العامة لخلق بيئة نظيفة للمواطنين، اشتملت الأعمال على متابعة ترميم وتطوير البلدورات المتهالكة بشارع ٢٣ يوليو وطلاء البلدورات الموجودة امام مدرسة الدكتور محمد ربيع فلاح باتجاه المستشفى، ورفع الأتربة والسفوحة من على جانبي طريق مدخل الزقازيق حتى مدخل السنبلاوين، ومن مدخل الإبراهيمية حتى مدخل ميت غمر، وإشتملت أعمال رفع المخلفات والقمامة من الشوارع الرئيسية، فضلاً عن متابعة أعمال التجميل والتشجير بكافة شوارع وميادين المراكز والمدن، لإضفاء لمسة جمالية وحضارية حفاظاً على بيئة نظيفة.

وتابعت رئاسة مدينة صان الحجر سير العمل بمنظومة النظافة لشوارع المدينة ورفع المتولد اليومي من أماكن التجميع وصناديق القمامة، ونقلها إلى المقالب العمومية من الأحياء والشوارع «شارع بحر صفط، حي ناصر، حي الشهداء، حي المدارس»، كما تم متابعه سير العمل بالمنطقة الأثرية، بالاضافة إلى رفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات ورفع السفوحة من على جانبي الطريق، ومتابعة أعمال النظافة الدورية للتأكد من رفع تراكمات القمامة والاتربة، وتفريغ صناديق القمامة بالشوارع والحفاظ على مستوى النظافة، وقام قسم الإنارة وترشيد الطاقة بمواصلة العمل على طريق الجمالية بصيانة الأعمدة وتصليح الأعطال ببعض الكشافات، كما تم تركيب خلايا كهروضوئية بدلاً من النزلات العشوائية وكذلك عزل الأعمدة لمنع تعرض المواطنين للخطر.