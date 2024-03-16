رئيس مدينة سوهاج الجديدة يفتتح معرض «أهلا رمضان»

افتتح المهندس محمد عبد الله يوسف، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، معرض «أهلًا رمضان» الرئيسي والمقام بجوار موقف نهاية الخطوط لعرض السلع والمواد الغذائية واللحوم والخضروات والمنظفات بأسعار مخفضة، والذي يقيمة الجهاز بالتعاون مع الغرفة التجارية بسوهاج، ومديرية التموين، لتوفير احتياجات المواطنين بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، رافقه خلال الإفتتاح نواب ومعاوني رئيس الجهاز وقيادات الجهاز .

وأكد رئيس الجهاز، أن المعرض يأتي في إطار العمل على توفير السلع الغذائية واحتياجات الموطنين بجودة عالية وأسعار مخفضة لرفع عبء الغلاء عن كاهل المواطنين وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإطلاق مبادرات تهدف إلى توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة، وبجودة عالية للتخفيف عن كاهل المواطنين .

وأشار المهندس محمد عبد الله، إلى أن المعرض يضم منفذ بيع للسلع الغذائية، ومنفذ لبيع اللحوم البلدي بأسعار مخفضة، ومنفذ لبيع المنظفات بأسعار مخفض، التي تقل في أسعارها عن مثيلاتها خارج المعرض بنسبة تخفيضات تتراوح ما بين ٢٥٪، إلى ٣٠٪، مشيدًا بالدور الفعال والكبير للجهات والشركات المشاركة بتلك المبادرة، والتي قامت بعرض كافة السلع الأساسية من (الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة والألبان بمنتجاتها واللحوم والفاكهة والخضراوات والمنظفات)، بجودة عالية وأسعار مخفضة تناسب جميع الفئات.

واستمع رئيس الجهاز داخل المعرض إلى آراء المواطنين المترددين عليه للتأكد من مدى رضاهم عن الأسعار ونوعية وجودة السلع المتوافرة وجميع السلع الغذائية تحت إشراف مديرية التموين للرقابة على اللحوم وضبط الاسعار.