أورانج يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا لعودة الدوري .. ويواجة السكة الحديد ودياً

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أورانج بقيادة تامر عبدالخالق اليوم السبت تدريباته استعدادا لإستئناف مباريات دوري القسم الثالث و ذلك بعد حصول الفريق علي راحه لمدة أسبوع، ويتواجد فريق أورانج في المجموعة الخامسة مجموعة الجيزة بالقسم الثالث.

ومن المقرر أن يخوض فريق أورانج مباراته الودية أمام فريق السكة الحديد، المقرر لها يوم الخميس المقبل، في الساعة العاشرة مساءاً.

و يسعي الجهاز الفني للفريق بقيادة تامر عبدالخالق، للاستعداد بقوة خلال فترة التوقف الحالية بسبب شهر رمضان المبارك، و سيخوض الفريق عدد من المباريات الوديه خلال فتره التوقف مع عدد من اندية دوري المحترفين و القسم الثاني.

وطالب عبدالخالق اللاعبين بطي صفحة التعادلات والهزائم، والعودة بقوة لتحقيق النتائج الإيجابية والفوز في المباريات المقبلة، داعيا الجميع إلى ضرورة استغلال فترة التوقف لعلاج الأخطاء الدفاعية وعودة المصابين.

ووجه مدرب أورانج انتقادات حادة للاعبين بسبب الأداء المتواضع في اللقاءات الأخيرة وخاصة فريق أبو النمرس، قائلاً: الأداء لا يرتقي إلى اسم النادي ، أمام أبو النمرس، أن الأداء وغير مقنع، وأشار إلى أن الحكام غير مؤهلين لإدارة مثل هذا النوع من المباريات .

ترتيب المجموعة الخامسة مجموعة الجيزة بالقسم الثالث :

دياموند 56 نقطة

الاعلاميين 50 نقطه

بشتيل 42 نقطة

اورانج 40 نقطة

المعادي 39 نقطة

الصيد 34 نقطة

حلوان العام 33 نقطة

منشية ناصر 32 نقطة

حدائق الاهرام 28 نقطة

كاسكادا 24 نقطة

ابو النمرس 24 نقطة

اطفيح 21 نقطة

صول 14 نقطة

اسمنت حلوان 3 نقاط