مصطفى محمد يقود تشكيل نانت المتوقع أمام ستراسبورج الليلة

يستعد فريق نانت الفرنسي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري مصطفي محمد، لمهمة جديدة مساء اليوم السبت، وذلك حين يلتقي مع نظيره ستراسبورج ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من الدوري الفرنسي.

وسوف تنطلق المباراة علي ملعب لا بجوار في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة.

وتذاع على قناة بى إن سبورت 4، والتي أسندت مهمة التعليق على اللقاء إلى المعلق نوفل باشى.

تشكيل نانت المتوقع لمواجهة ستراسبورج في الدوري الفرنسي

في حراسة المرمى: ألبان لافون

في خط الدفاع: ناثان زيزي - نيكولاس بالويس - جان شارل كاستيليتو

في خط الوسط: نيكولاس كوزا - بيترو تشيريفييا - دوغلاس أوغستو - فلوريان مولات

في الهجوم: مصطفى محمد - موسيس سيمون

يدخل فريق ستراسبورج يدخل اللقاء وهو في المركز ال 14 برصيد 26 نقطة بعد 25 مباراة خاضها الفريق فى بطولة الدوري الفرنسي.

علي الجانب الأخر يخوض فريق نانت اللقاء وهو في المركز ال 16 برصيد 25 نقطة بعد 25 مباراة خاضها الفريق هو الآخر في البطولة.