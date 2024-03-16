اختتام فاعليات البرنامج التدريبي على مهارات الغسيل الكلوي والتدخلات الكلوية

اختتمت مديرية الشئون الصحية بالشرقية، فعاليات البرنامج التدريبي للفرق الطبية بأقسام الكلى الصناعى بالمحافظة، على مهارات الغسيل الكلوي للمرضى، والتدخلات الكلوية، وصيانة الأجهزة الطبية، ومحطات معالجة المياه، وميكنة الكلى.

أستمر البرنامج التدريبي لمدة أسبوع، والذي نظمه إدارة الكلى بقطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة والسكان بالتنسيق مع المديرية، لرفع كفاءة كافة العاملين بأقسام الكلى الصناعى بالمحافظة، وذلك بقاعات الإجتماعات بنقابة المهن الطبية بالشرقية، تم خلاله تدريب ٧٠ متدرب منهم ٢٠ أطباء، و ٤٠ ممرضة، و ١٠ فنيين صيانة أجهزة طبية، من جميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، في حضور الدكتور محمد شحاتة إدارة الكلى بالوزارة، والدكتور أحمد سعد الإدارة العامة للطب العلاجي، والدكتورة ساره إبراهيم مديرة إدارة الكلى بالمديرية، وبمشاركة أساتذة من جامعات مصر المختلفة، ومن مديريات الشئون الصحية في محافظات الدقهلية والإسكندرية.

تضمن البرنامج التدريبي موضوعات نظرية وعملية وورش عمل لجميع الفئات العاملة بأقسام الكلى في مستشفيات محافظة الشرقية، بداية من أساسيات القصور الكلوي، وأنواع العلاجات البديلة من زراعة الكلى، إلى الغسيل البريتوني، والغسيل الدموي ومضاعفاته، وطرق التعامل معها، وتخللت ورش التداخلات الكلوية تركيب القساطر المركزية المستديمة والوصلات الشريانية الوريدية، وكيفية فحصها بالسونار، وأيضاً حالات أخذ عينة من الكلى وطرقها، بالإضافة إلى تدريب الشركات الوكيلة للماكينات ومحطات المعالجة على التشغيل والصيانة.

كما تضمن البرنامج التدريب محاضرات على كيفية ومهارات التعامل مع مرضى الكلى، ومهارات الغسيل الكلوي لهم، وأمراض ارتفاع ضغط الدم والسكر وتأثيرها على الكلى.

وأوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن هذا يأتي في إطار خطة وزارة الصحة والسكان ومديرية الشئون الصحية بالشرقية، للتدريب والتعليم الطبي المستمر، لرفع كفاءة أداء القوي البشرية، بما يساهم في الإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بمنافذ تقديم الخدمة الصحية بمحافظة الشرقية، مقدماً الشكر لمدير عام الطب العلاجي، ومسئولة الكلى الصناعي بالمديرية، وجميع القائمين علي التدريب، والمتدربين، لصالح المرضي بالمحافظة.