"حمادة فرج وخالد العطوي يُضفيان جوًّا من الضحك على المشاهدين"

"خلال العام 2019، انطلق برنامج كاميرا خفية مصري على اليوتيوب بعنوان 'بتوع المقالب'، والذي قدمه كل من حماده فرج وخالد العطوي. حقق البرنامج شهرة واسعة ومتابعة ملحوظة، وكان يستعرض مقالب كوميدية في أماكن مختلفة مثل الشارع والجيم والصيدلية، مما جعله محط أنظار الملايين عبر منصات التواصل الاجتماعي. بعد نجاحهم في هذا المجال، قام خالد العطوي وحماده فرج بتجربتهما السينمائية الأولى في فيلم 'حالة حرجة'، الذي تناول بشكل ساخر بعض المواقف الحياتية في الشارع المصري.

كما قاموا بعمل برنامج 'مقلباظ' الذي عرض على قناة النهار برمضان 2022 بالإضافة إلى ذلك، شارك حمادة فرج في مسلسل 'حد فاصل' الذي حقق نجاحاً كبيراً على منصة 'jawwy tv' في السعودية، وتصدر قائمة الأعلى مشاهدة في مصر خلال عام 2024."