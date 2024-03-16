80 شهيدًا جراء قصف الاحتلال مدينتي غزة ورفح ومخيم النصيرات

استشهد أكثر من 80 فلسطينيًا وأصيب العشرات، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في قصف إسرائيلي لمنازل ومباني عدة في مدينة غزة ومخيم النصيرات، ومدينة رفح.

وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال قصفت بناية سكنية مكونة من 7 طوابق وتأوي نازحين قرب مستشفى الشفاء في مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات، وما زال عدد كبير منهم تحت الأنقاض، كما قصفت قوات الاحتلال منزلًا مأهولًا في شارع الجلاء بمدينة غزة، وأن هناك مفقودين.

وأشارت إلى ارتقاء خمسة شهداء على الأقل وإصابة آخرين، في استهداف قوات الاحتلال منزلًا في حي التفاح بمدينة غزة، وإلى ارتقاء عدد من الشهداء في قصف الاحتلال لمنزل في حي النصر بالمدينة.

ولفتت إلى استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي منزلين في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لارتقاء 36 شهيدًا على الأقل، وإصابة عدد آخر من المواطنين.

كما قصفت مدفعية الاحتلال مواقع عدة في بلدة بيت حانون شمال القطاع، وأطلقت قنابل الإنارة في سماء البلدة.

وفي مدينة رفح جنوب القطاع، قصفت قوات الاحتلال منزلًا مأهولًا ما أدى لإصابة عدد من المواطنين.

وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال ارتكبت مجازر عدة في قطاع غزة فجر اليوم، ارتقى فيها نحو 80 شهيدًا عدا إصابة العشرات.

ووفقًا لآخر إحصائية فإن حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي، ارتفعت إلى 31,490 شهيدًا، و73439 جريحًا، كما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.