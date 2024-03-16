100 شخص يتنافسون في مسابقة حفظ القرآن الكريم بنقابة المهندسين بالإسماعيلية

بدأت اليوم انطلاق فاعليات مسابقة حفظ القرآن الكريم والتي تنظمها نقابة المهندسين بالإسماعيلية للمهندسين وأسرهم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ويشارك في المسابقة نحو 100 متسابق، ويشرف عليها رجال من الأزهر الشريف والأوقاف لتقييم المتسابقين و المتنافسين على 6 مستويات للاعمار المختلفة المستوى الأول حفظ جزء عم (علي الا يزيد عمر المتسابق عن 9 سنوات) والمستوى الثاني حفظ 3 اجزاء من القرآن الكريم، والمستوى الثالث حفظ 7 اجزاء - ربع القرآن الكريم والمستوى الرابع حفظ 10 اجزاء - ثلث القرآن الكريم، والمستوى الخامس حفظ 15 جزء نصف القرآن الكريم .والمستوى السادس حفظ 30 جزء كامل القرآن الكريم .

وفي سياق متصل أعلنت لجنة الشباب والرياضة بنقابة المهندسين بالإسماعيلية، فتح باب التقدم لاعضاءها وأسرهم للمشاركة فى ثلاثة دورات رمضانية لكرة القدم والشطرنج والسباحة الحرة.

وتبدأ فعالياتها في العاشر من شهر رمضان المبارك وتستمر التصفيات حتى نهاية الشهر الفضيل.

وتفتح نقابة المهندسين الفرعية بالإسماعيلية طوال شهر رمضان أبوابها أمام الاعضاء وأسرهم لتقديم وجبات افطار وسحور بأسعار متوسطة داخل مقر النقابة الكائن بحي الخامسة بالإسماعيلية.