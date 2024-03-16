قطار روسي ينهي حياة عامل أثناء عبوره شريط السكة الحديد بجرجا

لقي عامل في بداية العقد الخامس من العمر مصرعه دهسًا أسفل عجلات قطار روسي مكيف بالقرب من محطة سكة حديد جرجا جنوب محافظة سوهاج حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا من العقيد مصطفى فرغل مفتش مباحث جرجا يفيد تلقي مركز شرطة جرجا محضرا من قسم النقل المواصلات بسوهاج يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد سوهاج بشأن ما تأشر من سائق القطار الروسي المكيف (الإسكندرية – أسوان) بجرجا بأنه فوجئ بشخص مستقل دراجة بخارية يعبر شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المُشاه ولم يستجيب لألة التنبيه وإصطدم به .

وإنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء عبور "محمد . ب . م . ع" 41 سنة عامل ومقيم بمركز المنشاه يستقل دراجة بخارية من مكان غير مخصص لعبور المشاه اصطدم به القطار المشار إليه.

وبسؤال شقيقه يقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما سبق ونفى الشبهة الجنائية، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .

وفي سياق متصل استقبل مستشفى طما المركزي عامل في منتصف العقد الخامس من العمر يقيم بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج مصابًا بطلق ناري بالركبة اليسرى تعدى عليه شقيقه بمساعدة نجله بالضرب بسلاح ناري وإحداث إصابته بسبب خلافات المصاهرة وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

جاء ذلك عندما تلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة طما إشارة من المستشفى المركزي "ماهر . ع . س . م" 46 سنة عامل ومقيم دائرة المركز مُصابًا بطلق ناري بالركبة اليسرى إدعاء تعدي آخرين .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال المصاب إتهم شقيقه "السيد . ع . س . م" 66 سنة عامل ونجله "زينهم . ا . ع . س" 22 سنة عامل ومقيمان بذات الناحية بالتعدي عليه بالضرب وقيام الثاني بإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما أدى لإصابته بسبب خلافات أسرية على المصاهرة.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة تم ضبط المتهمين وبحوزة الثاني سلاح ناري وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات السبب المشار إليه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .