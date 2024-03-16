''رمضان بصحة لكل العيلة'' فعاليات وأنشطة مكثفة بالإسماعيلية

انطلقت فاعليات مبادرة "رمضان بصحة لكل العيلة "التي أطلقتها هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، والتي تتضمن تقديم 7 خدمات إضافية مجانية تقدمها المبادرة طوال شهر رمضان المبارك لتعزيز الصحة في رمضان.

ورصدت بوابة الوفد الإلكترونية، انتشار مطويات الدعائية في الشوارع وحملات التوعية وانتقال الفرق الطبية إلى المنازل وداخل القرى والنجوع لتحقيق المتابعة الطبية المنزلية لأصحاب الأمراض المزمنة" و"تفعيل خدمات الاستشارات الطبية عن بُعد مع الاستشاريين والأخصائيين" و"تسليم الأدوية المزمنة للمرضى في منازلهم".

وقال الدكتور محمد سامي رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، إننا نستهدف المتابعة الطبية لـ 3 فئات في المبادرة مرضى "السُكري" و"الضغط" و"السُكري والضغط معًا" والفئات الأولى بالرعاية "كبار السن" و"ذوي الهمم" و"غيرالقادرين" و"الحالات المرضية عالية الخطورة".

واضاف أنه تم تخصيص فرق طبية متحركة مدربة ومؤهلة من مراكز ووحدات طب الأسرة والمستشفيات لتقديم خدمات المبادرة وإحالة الحالات المرضية للمستويات الأعلي في الخدمة بالمنشآت الصحية عند الاحتياج.كما تتضمن المبادرة إجراء الفحوصات الطبية الشاملة لأصحاب الأمراض المزمنة من منتفعي التأمين الشامل في وحدات ومراكز طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية مجانًا طوال شهر رمضان المبارك .. وسيارات متنقلة لتقديم خدمات المبادرة. بالإضافة لإطلاق حملات توعوية وتوزيع كتيبات وفلايرز لتعزيز الوعي والتثقيف الصحي حول الإرشادات الصحية السليمة والأمراض المزمنة وكيفية الوقاية منها أو مضاعفاتها طوال الشهر المبارك.

وقال سامي إنه تقرر مد مواعيد العمل لتقديم الخدمات الطبية في العيادات المسائية في مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية حتى التاسعة مساءً وفي المستشفيات حتى العاشرة مساءً.