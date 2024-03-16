رئيس مدينة سوهاج الجديدة يتفقد الأعمال الإنشائية بمستشفى شفاء الأطفال

تفقد المهندس محمد عبد الله يوسف، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز، مستشفى شفاء الأطفال بمدينة سوهاج الجديدة؛ للإطمئنان على نسب إنجاز الأعمال الإنشائية بها، مؤكدًا تقدم العمل بالمشروع لخدمة سكان المدينة والمدن المجاورة بالصعيد.

وطالب رئيس مدينة سوهاج الجديدة، مسئولي الشركة بسرعة الإنتهاء من الأعمال حسب الخطة الزمنية المتفق عليها، للإسراع فى تشغيل المستشفى ودخولها فى الخدمة لتقديم الخدمات الطبية فى أسرع وقت.

وقال المهندس محمد عبد الله، إن مستشفى شفاء الأطفال تقام على مساحة 5.6 فدان بمركز خدمات المدينة بإجمالي تكلفة 712 مليون جنيه مقسمة إلى 250 مليون جنيه للإنشاءات والتشطيبات، و462 مليون جنيه لأعمال الكهرباء والميكانيكا.

وأضاف رئيس الجهاز أن المستشفى تعد صرحًا طبيًا متكاملًا، وتتكون من بدروم وأرضى و6 أدوار متكررة، وتبلغ نسبة الإنجاز 96٪، وتحتوى على غرف عمليات، ووحدات غسيل كلوي، ووحدات المناظير، والعناية المركزة، وحضَّانات، والعلاج الكيميائي، وغرف المرضى، واستقبال، وصالات طبية رياضية.

في سياق متصل، تفقد المهندس محمد عبد الله يوسف، ومسئولو الجهاز، أعمال الزراعة حيث تابع أعمال صيانة المزروعات بالمحاور الرئيسية، والجزر الوسطى، والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 524287 مترا مسطحا.

وشدد رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، على ضرورة الاهتمام بالمزروعات، وإزالة الحشائش الضارة، ومخلفات الأشجار، وتسميد المزروعات فى أوقات التسميد، كما هو متفق عليه فى خطة التسميد مع مدير إدارة الزراعة بالجهاز وضرورة ري المزروعات.

كما تفقد رئيس الجهاز، زراعة منطقة الإسكان فوق المتوسط كما تفقد زراعة الجزيرة الوسطى بالطريق الدائري الغربي المارة أمام محطة الفحص بمساحة 25 ألف متر مسطح، مؤكدًا أن أعمال الزراعة هي العنصر الأول من العناصر التي تظهر المدينة فى أبهى صورها، وتجذب السكان للإقامة بها.

وأشار رئيس الجهاز إلى الوقت الحالي هو أفضل الأوقات لزراعة النباتات والأشجار، وذلك استعدادًا لاستقبال فصل الربيع.