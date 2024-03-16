هاشتاج مصطفى شعبان يتصدر قائمة الأعلى تداولا في مصر و3 دول عربية

تصدر هاشتاج مصطفى شعبان، قائمة الأعلى تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والسعودية والكويت والإمارات بعد عرض الحلقة الخامسة من مسلسل "المعلم".

وانهالت التعلقيات بمجرد عرض الحلقة الخامسة، حيث علق حساب باسم إليسا ضو قائلا: "الحلقة الخامسة من المعلم عظمة بجد"، كما علق حساب آخر باسم أماني حسين: "المعلم مسلسل روعة وعالمي موسيقى وإخراج وتصوير قمة الروعة"، فيما علق حساب ثالث باسم مصطفى زهرة: "مصطفى شعبان بيقدم عظمة السنادي".

وشهدت الحلقة الخامسة العديد من الأحداث المثيرة من بينها شعور «المعلم» بالصدمة بعد اكتشاف أن والده شريكًا في تهريب المخدرات من ميناء الأتكة عبر صناديق السمك.

وتتوالى الأحداث وتطلب "زمزم" والتي تجسد شخصيتها الفنانة سهر الصايغ، من المعلم أن يتزوج بأخرى، بعد اكتشاف إصابتها بمرض السرطان.

وفي لفتة إنسانية، قرر "المعلم" عدم التخلي عن واجبه تجاه "أم حسن"، وصّمم على إعطائها الراتب الشهري رغم رفضها.

وينافس مسلسل المعلم، بقوة خلال الموسم الرمضاني الحالي، المسلسل من تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك به كوكبة من الفنانين أبرزهم أحمد بدير، وعبد العزيز مخيون، وانتصار، وسلوى خطاب، وأحمد فؤاد سليم، وسارة نور، ومحمد العمروسى وعدد آخر من الفنانين.