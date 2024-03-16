تشكيل جيرونا المتوقع لمواجهة خيتافي الليلة

يحل فريق جيرونا ضيفًا ثقيلًا علي نظيره فريق خيتافي مساء اليوم السبت،في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 29 من الدوري الاسباني .

تشكيل جيرونا المتوقع لمواجهة خيتافي في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: باولو جازانيجا.

خط الدفاع: إريك جارسيا- دافيد لوبيز- دالي بليند- ميجيل جوتيريز.

خط الوسط: بورتو- أليكس جارسيا- إيفان مارتن.

خط الهجوم: فيكتور تسيجانكوف- أرتيم دوفبيك- سافيو.

ترتيب جيرونا وخيتافي بالدوري الإسباني

يتمسك فريق جيرونا بالحفاظ علي وصافة الدوري لحسم بطاقة التأهل لدوري ابطال أوروبا الموسم المقبل، وحقق جيرونا الفوز علي اوساسونا بهدفين نظيفين في اخر مباراة للفريق بالدوري.

حيث يحتل فريق جيرونا المركز الثاني في الدوري برصيد 62 نقطة بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد المتصدر ونقطة واحدة عن برشلونة صاحب المركز الثالث.

في المقابل تعرض خيتافي لسلسلة نتائج السلبية خاصة في اخر 3 مباريات حيث خسر امام برشلونة برباعية نظيفة وبعدها التعادل مع لاس بالماس 3-3 وأخيرا الخسارة من فالنسيا بهدف نظيف، ويحتل خيتافي المركز الـ 12 في الدوري الاسباني برصيد 35 نقطة.