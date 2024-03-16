السبت 16 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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تفاصيل مبادرة وزارة الصحة للكشف المبكر عن السمنة والأنيميا في المدارس (فيديو)

الكشف المبكر عن السمنة
الكشف المبكر عن السمنة والأنيميا في المدارس

كشف أحمد سعد، صحفي متخصص في قطاع الصحة، تفاصيل مبادرة وزارة الصحة لفحص 4 ملايين طالب ضمن مبادرة الرئيس السيسي للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة.

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فحص 4 ملايين طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن "الأنيميا والسمنة والتقزم"

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فحص 4 ملايين و76 ألف طالب ضمن مبادرة لكشف المبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزم»

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن المبادرة انطلقت في 5 نوفمبر وتستمر حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني.

 الكشف على جميع طلاب المرحلة الابتدائية

وأكد أن المبادرة تستهدف الكشف على جميع طلاب المرحلة الابتدائية سواء الحكومية والخاصة والطلاب المصريين وغيرهم من المقيمين على أرض مصر.

وأضاف أن هذه المبادرة يتم إطلاقها للعام الخامس على التوالي وتم اكتشاف آلاف حالات الإصابة بالأنيميا والسمنة والتقزم ويتم تحويل المصابين للجان التأمين الصحي وتقديم العلاج والدواء اللازم لهم.

الفحص يشمل نحو 10 ملايين طالب

وأشار إلى أن إحصائيات نسب الإصابة تنخفض كل عام عن العام السابق له، والفحص يشمل نحو 10 ملايين طالب هم جميع المسجلين بالرحلة الابتدائية، موضحا أن أكثر الأمراض شيوعا هي السمنة.
 

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