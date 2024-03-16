وزير الري يتابع مقترحات تطوير منظومة صيانة المجارى المائية وتطهير الترع

اجتمع الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، لمناقشة مقترحات تطوير منظومة صيانة المجارى المائية ، وفكرة مقترح لتنفيذ مركبة برمائية متعددة الإستخدامات لتطهير الترع والمصارف، واكد حرصه على تطوير منظومة الصيانة الوقائية بالوزارة لتمكينها من التعامل الإستباقى لتجنب حدوث المشاكل والأزمات ، مع تفعيل دور الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية في مجال تطهير الترع .

واستعرض خلال الإجتماع مقترحات تصميم وتنفيذ مركبة برمائية على جنزير مطاط تستخدم في حصاد ورد النيل وعصره للتخلص من السوائل ثم ضغطه لخفض وزنه وحجمه بدلاً من حصاد النبات بمحتواه من المياه ، مع إمكانية تركيب شفرات مختلفة للتعامل مع مختلف أنواع الحشائش والمخلفات ، مع تصميم المركبة بما يحقق سهولة تحركها عبر الترع والمصارف .

وشدد الدكتور سويلم على ضرورة أن يراعى تصميم المركبة إمكانية تطهير الترع المبطنة والغير مبطنة والمصارف بدون التأثير سلبا على الجسور كحل بديل أكثر فاعلية وأقل تكلفة من معدات التطهير الميكانيكي والتي قد تؤثر على جسور الترع والمصارف أثناء أعمال التطهيرات ، ومراعاة أن تكون المعدة مناسبة للترع والمصارف ذات عرض قاع متنوع (١ متر فأعلى) ، وأن تكون أقل تأثيراً على بنية الجسور والطرق ، ولها القدرة على التحرك على ميول جسور الترع والمصارف بسهولة لتسهيل أعمال التطهيرات بكامل طول المجرى المائى .