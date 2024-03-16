أمطار الساعات المقبلة.. نصائح للتعامل مع تقلبات الطقس

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على المحافظات الساحلية والصحراء الغربية، ومناطق من محافظات شمال الوجه البحري، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك عدم استقرار في الأرصاد، بداية من غدٍ الأحد وتستمر حتى الثلاثاء.

وتابعت هيئة الأرصاد أن ذروة التقلبات الجوية ستبدأ الإثنين، حيث تسقط الأمطار مختلفة الشدة على أغلب المحافظات على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تصاحب الأمطار نشاط كبير للرياح وتختلف شدتها من محافظة لأخرى.

وأشارت إلى أنه توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية، قد تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة.

نصائح للتعامل مع تقلبات الطقس:

انتبه لتوقعات الأرصاد والاطلاع على درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة.

تجنب الخروج من المنزل أثناء التقلبات الجوية

عدم الخروج من المنزل في أثناء الرياح النشطة المعبأة بالرياح والرمال والأتربة العالقة

الحرص على ارتداء طبقات مناسبة للجو من الملابس.

ارتداء ملابس واقية من الأتربة والمطر.

تغطية الأذنين والعينين أثناء نشاط الرياح.

تغيير الملابس المبللة على الفور بعد التعرض للمطر، حتى لا تتم الإصابة بنزلات البرد.

ارتداء القفازات والجوارب المبطنة خلال الساعات الأولى من اليوم لتجنب التعرض للهواء الجاف والبارد.

تناول المزيد من السوائل الدافئة لتجنب الإصابة بالجفاف.

تغيير الملابس بعد العودة إلى المنزل مباشرة لتجنب الإصابة بحساسية حبوب اللقاح.

الحصول على اللقاحات والأمصال الموسمية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية ونزلات البرد.