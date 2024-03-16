ظواهر جوية وأمطار.. تفاصيل طقس اليوم السبت

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه يسود اليوم طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ،أما ليلا فيكون الطقس بارد على أغلب الأنحاء.

كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية قد تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة.

الشبورة المائية

حذرت الأرصاد الجوية من شبورة مائية تبدأ من الساعة 4 صباحا وحتى الـ 8، وتتكون في ساعات الصباح الأولى، على الطرق المؤدية للقاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، ومن وإلى الطرق المؤدية من وإلي المسطحات المائية.

نشاط الرياح وأمطار

وقد حذرت الأرصاد من نشاط للرياح على القاهرة الكبرى يزيد من الشعور ببرودة الطقس، مع سقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية والصحراء الغربية.

حركة الملاحة البحرية

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد أن حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج بين 1 إلي 1,5 متر، وارتفاع الأمواج على البحر الأبيض المتوسط بين 1,5 متر إلي 2 متر، وذلك بسبب رياح شمالية غربية.