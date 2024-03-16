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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

قبل قمة الكأس.. أرقام محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد

محمد صلاح
محمد صلاح

يستعد محمد صلاح نجم وهداف فريق ليفربول لمواجهة نظيره مانشستر يونايتد على ملعب أنفيلد، في قمة مثيرة ونارية في الدور ربع النهائي من كأس الاتحاد لهذا الموسم.

 

"مو" صلاح أمام مانشستر يونايتد

خاض محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد 12 مباراة، حقق الفوز في 6 وتعادل في 3 وخسر مثلهم.

وتمكن محمد صلاح من المساهمة في 16 هدفًا أمام مانشستر يونايتد، حيث سجل 12 هدفا، فيما صنع 4 آخرين وحصل على 5 بطاقات صفراء.

وسجل محمد صلاح في فوز فريقه ليفربول في مباراته الأخيرة أمام كريستال بالاس، في الجولة 16 من منافسات الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بهدفين مقابل هدف لصالح الريدز.

تاريخ مواجهات الفريقين

ينحاز التاريخ خلال مواجهات مانشستر يونايتد وليفربول الماضية للشياطين الحمر، حيث لعب الثنائي 212 مباراة من قبل المواجهة المنتظرة.

فقد فاز ليفربول في 71 مناسبة، بينما انتصر مانشستر يونايتد في 82 مناسبة وتعادلا في 59 مناسبة.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول والقناة الناقلة

من المقرر انطلاق مواجهة مانشستر يونايتد أمام ليفربول في تمام الخامسة والنصف من مساء غدا الأحد، والتي يتوقع أن تكون مثيرة وقوية للغاية.

فيما تُذاع موقعة مانشيتر يونايتد وليفربول عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والتي حصلت على حقوق بث البطولة لهذا الموسم.

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