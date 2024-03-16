جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 16 مارس 2024 والقنوات الناقلة

تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 16-3-2024، إذ سنكون على موعد العديد من المباريات بمختلف الدوريات حول العالم وعلى رأسها مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، والدوري الإسباني وغيرها من المسابقات التى نرصدها إليكم كالتالى..



مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

بيرنلي ضد برينتفورد وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء وتبث عبر بي إن سبورتس 1 إتش دي.

لوتون تاون ضد نوتينجهام فورست وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء وتبث عبر بي إن سبورتس إتش دي.

فولهام ضد توتنهام هوتسبير وتقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء وتبث عبر بي إن سبورتس 1 إتش دى.



مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

بيرنلي ضد برينتفورد وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء وتبث عبر بي إن سبورتس 1 إتش دي.

لوتون تاون ضد نوتينجهام فورست وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء وتبث عبر بي إن سبورتس إتش دي.

فولهام ضد توتنهام هوتسبير وتقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء وتبث عبر بي إن سبورتس 1 إتش دي.



مواعيد مباريات اليوم السبت في كأس الاتحاد الإنجليزي

وولفرهامبتون ضد كوفنتري سيتي وتقام المباراة في تمام الثانية والربع مساء وتبث عبر بي إن سبورتس إتش دي.

مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد وتقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء وتبث عبر بي إن سبورتس إتش دي.

مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الإسباني

ريال مايوركا ضد غرناطة وتقام المباراة في تمام الثالثة عصرًا وتبث عبر بي إن سبورتس 3 إتش دي.

أوساسونا ضد ريال مدريد وتقام المباراة في تمام الخامسة والربع مساء وتبث عبر بي إن سبورتس 3 إتش دي.

خيتافي ضد جيرونا وتقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء وتبث عبر بي إن سبورتس 3 إتش دي.

أتلتيك بلباو ضد ديبورتيفو ألافيس وتقام المباراة في تمام العاشرة مساء وتبث عبر بي إن سبورتس 3 إتش دي.



مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الإيطالي

أودينيزي ضد تورينو وتقام المباراة في تمام الرابعة مساء وتبث عبر أبو ظبي الرياضية 1 إتش دي.

ساليرنيتانا ضد ليتشي وتقام المباراة في تمام السابعة مساء وتبث عبر أبو ظبي الرياضية 1 إتش دي.

فروسينوني ضد لاتسيو وتقام المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء وتبث عبر أبو ظبي الرياضية 1 إتش دي.





مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الألماني

يونيون برلين ضد فيردر بريمن وتقام المباراة في تمام الرابعة والنصف مساء وتبث عبر بي إن سبورتس إتش دي.

فولفسبورج ضد أوجسبورج وتقام المباراة في تمام الرابعة والنصف مساء وتبث عبر بي إن سبورتس إتش دي.

ماينز ضد بوخوم وتقام المباراة في تمام الرابعة والنصف مساء وتبث عبر بي إن سبورتس إتش دي.

هايدنهايم ضد بوروسيا مونشنجلادباخ وتقام المباراة في تمام الرابعة والنصف مساء وتبث عبر بي إن سبورتس إتش دي.

درامشتات ضد بايرن ميونخ وتقام المباراة في تمام الرابعة والنصف مساء وتبث عبر بي إن سبورتس إتش دي.

هوفنهايم ضد شتوتجارت وتقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء وتبث عبر بي إن سبورتس إتش دي.



مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الفرنسي

نانت ضد ستراسبورج وتقام المباراة في تمام السادسة مساء وتبث عبر بي إن سبورتس 2 إتش دي.

لانس ضد نيس وتقام المباراة في تمام العاشرة مساء وتبث عبر بي إن سبورتس 2 إتش دي.



مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري السعودي

الهلال ضد ضمك وتقام المباراة في تمام التاسعة مساء وتبث عبر السعودية الرياضية 1 إتش دي.

الفتح ضد الاتحاد وتقام المباراة في تمام التاسعة مساء وتبث عبر السعودية الرياضية 2 إتش دي.

الرائد ضد التعاون وتقام المباراة في تمام التاسعة مساء وتبث عبر السعودية الرياضية 3 إتش دي.

مواعيد مباريات الدوري الامريكي

انتر ميامي ضد دي سي يونايتد في تمام الثامنة مساءا