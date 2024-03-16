لايبزيج يفوز على كولن بخماسية في الدوري الإيطالي

أستطاع فريق الكرة الأول بنادي لايبزيج تحقيق الفوزعلى مضيفه كولن بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما بالجولة الـ26 ضمن منافسات بطولة الدوري الايطالي.

وتقدم لايبزيج بهدف سجله تشافي سيمونز في الدقيقة (15).

وتعادل كولن بهدف أحرزه سارجيس أداميان في الدقيقة (18) لينتهي الشوط الأول (1-1).

وفي الشوط الثاني، سجل لايبزيج عن 4 أهداف متتالية عن طريق لويس أوبيندا "هدفان" في الدقيقتين (63، 67)، وأمادو هايدارا في الدقيقة (70)، ويوسف بولسن في الدقيقة (82).



ورفع لايبزيج، رصيده لـ49 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطتين أمام بوروسيا دورتموند، الذي يمكنه استعادة المركز الرابع، حال فوزه على آينتراخت فرانكفورت بعد غد الأحد في ذات الجولة.

في المقابل، توقف رصيد كولن عند 18 نقطة في المركز الـ16، الذي يخوض صاحبه ملحق الصعود والهبوط.