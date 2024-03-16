الاتحاد ضد الفتح.. والهلال أمام ضمك.. أبرز مواجهات الدوري السعودي اليوم

تستكمل اليوم السبت منافسات الجولة 24 بإقامة 3 مباريات يحل فيها الاتحاد ضيفًا على الفتح، بينما يلتقي الرائد مع التعاون في ديربي مرتقب، فيما يستقبل الهلال المتصدر ضيفه ضمك.

ويبحث الاتحاد عن تأمين موقعه في المركز الرابع "40 نقطة" عندما يحل ضيفًا على الفتح الذي يواجه فترة صعبة إذ لم يحقق أي فوز في آخر 5 مباريات ليتراجع للمركز الثامن برصيد 31 نقطة.

وفي ديربي مرتقب يستقبل الرائد ضيفه التعاون وسط ظروف متباينة يعيشها الفريقان هذا الموسم، إذ يعاني الرائد من شبح الهبوط بتواجده في المركز الـ13 برصيد 23 نقطة، بينما يتواجد التعاون في المنطقة الدافئة بل وقريب من الأربعة الكبار بتواجده خامسًا برصيد 39 نقطة.

ويدخل الرائد اللقاء منتشيًا بفوزه الكبير والثمين على مضيفه النصر في الجولة الماضية، وهو الفوز الذي انتشل الفريق من مراكز الهبوط ولو مؤقتًا لكنه لا يزال في منطقة الخطر ويتعين عليه مواصلة انتصاراته للابتعاد عن الحسابات المعقدة.

وفي ختام مباريات الجولة يستقبل الهلال ضيفه ضمك في مهمة يسعى من خلالها أصحاب الأرض لتعزيز الصدارة والاقتراب خطوة كبيرة من حسم اللقب، إذ يتصدر الهلال الترتيب "65 نقطة" بفارق 12 نقطة عن النصر أقرب منافسيه.

ويدخل الهلال المباراة بحثا عن مواصلة الانتصارات خاصة وأن الفريق تأهل للدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا عقب فوزه على اتحاد جدة يوم الثلاثاء 2 /صفر في إياب دور الثمانية.

ويرغب الهلال في تحقيق الفوز لتعزيز رقمه القياسي العالمي من حيث عدد الانتصارات المتتالية التي حققها فريق.

فبعد فوز الهلال على الاتحاد يوم الثلاثاء أصبح الهلال أول فريق في تاريخ كرة القدم يصل للفوز رقم 28 على التوالي، محطمًا رقم فريق نيو سينتس الويلزي صاحب الـ27 فوزًا متتاليًا والذي ظل محتفظًا به 8 سنوات كاملة.

في المقابل استعاد ضمك أخيرًا ذاكرة الانتصارات بعد 4 جولات متتالية بلا فوز، حيث تغلب على الوحدة في الجولة الماضية ليرفع رصيده إلى 34 نقطة في المركز السابع ويأمل في مواصلة نتائجه الإيجابية.