غدا.. الإحتفال السنوي لجامع الأزهر الشريف "ألف عام من العطاء"

تنظم جامعة الفيوم غدا الاحد الاحتفال السنوي للجامع الأزهر الشريف "ألف عام من العطاء" وتقام الاحتفالية فى العاشرة صباحًا بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاتة رئيس جامعة الفيوم .

ترجمة خطبة الجمعه للغة الاشارة..

ومن جهه اخرى يشهد مسجد ناصر الكبير بالفيوم اشهر مساجد المحافظة تجربة متميزة يقوم بها اربعة من المتطوعين من ابناء الفيوم يتبادلون ترجمة الخطبة للصم والبكم فى مكان محدد بالمسجد تم تخصيصه ووضع عليه لافته "فضلا وليس امرا ..هذا المكان مخصص للصم وضعاف السمع اثناء صلاة الجمعه " بمساحة حوالى 25 متر مربع احاطته بسياج . ويقوم احدهم ببث مباشر للترجمه لنشرها على صفحة خاصة بالصم والبكم فى المحافظة وعنوانها "قناة تعليم اتقان لغة الاشارة من المهد الى الاتقان".

والقائمين على عملية الترجمة ايمن جلال موجه بالتربية والتعليم ومتخصص فى لغة الاشارة واحمد رياض "معلم بالازهر " ومحمد حسن "مدرس تعليم فنى" ومحمد على المترجم المتخصص فى هذه اللغة .

واكد لى احمد رياض القائم بعملية البث المباشر فى خطبة الجمعه اليوم ان القناة تستهدف من لم يحضر الى الصلاة لاى ظروف بالاضافة الى ان هناك فتيات وسيدات فى منازلهم يستفيدون من هذه الترجمة .

وعقب الصلاة التقيت بـ محمد حسن "مدرس عملى فى المدرسة الفنية بالفيوم" والذى كان يقوم بالترجمة اثناء الصلاة يقول: اننى حصلت على دورة فى لغة الاشارة , والترجمة اثناء الصلاة رغم انها مرهقة الا اننى اشعر بسعادة غامرة لانى اقدم خدمة تطوعية يستفيد بها هؤلاء المحرومين من نعمة السمع وابتغى فى ذلك وجه الله تعالى , واضاف ان لغة الاشارة تنقسم الى لغتين كاللغة العربية فهناك اللغة التى تشبه العربية الفصحى واللغة الاخرى تشبه اللغة الدارجة وبالطبع الدورات التى نحصل عليها تفيدنا فى فهم ذلك ولكن التطبيق العملى والترجمة لها الفائدة الكبرى .

ويضيف احمد رياض "معلم بالازهر" ان الفضل فى وجود هذه الترجمة يرجع الى ادارة مسجد ناصر التى خصصت هذا المكان لهذه الفئة من ابناء المحافظة وايمن جلال الموجه فى التربية والتعليم والمتخصص فى لغة الاشارة , وهو ايضا يقوم باعطاء دورات فى هذه اللغة بالاشتراك مع كلية التربية والفيوم ونتبادل الترجمه اسبوعيا نحن الاربعة .

والتقيت باحد ضعاف السمع عقب الصلاة ومن خلال الترجمه قال: اسمى محمود فاروق السيد 55 سنة من مركز اطسا واعمل فلاح واحرص على الحضور للصلاة فى مسجد ناصر كلما اتيحت لى الظروف واستفيد جدا من الترجمة وتقربنى الى الله .كما اننى حريص على الصلاة جماعة فى المساجد منذ فترة طويلة وعندما اكون فى الارض باقوم بالصلاة فى اقرب مسجد.