تفاصيل| غرق 4 شباب من الفيوم فى مركب الهجرة غير الشرعية

خيم الحزن على قرى مركز إطسا بمحافظة الفيوم عقب سماع خبر وفاة 4 شباب من أبناء المركز غرقا في مياه البحر المتوسط أمام الشواطئ التونسية.

جاء ذلك أثر غرق مركب الهجرة غير الشرعية المتجه من الأراضي الليبية قاصدا دولة إيطاليا، في رحلة بدأت من محافظة الفيوم مرورا بالأراضي الليبية.

الحزن يسيطر على قرى الفيوم بعد غرق 4 شباب فى مركب الهجرة غير الشرعية ..

وانطلقت صرخات الأمهات من منزل حسين راغب كيشار 20 سنة، المقيم بعزبة الطيور التابعة لقرية السعدة و"على رمضان عبدالعليم علي 30 سنة، المقيم بعزبة رشيد التابعة لقرية شدموه وفهد هاشم محمود 17 سنة المقيم بعزبة بدرخان التابعة لقرية شدموه ويوسف عادل نادي 16 سنة المقيم بعزبة الوابور الجديدة التابعة لقرية منشأة عبد المجيد، عقب التأكد من غرق الشباب الأربعة.

وقال أحد الناجين من الحادث انهم مكثوا لمدة أربعة أشهر في أحد المباني "التخزين" بمدينة زوارة الليبية، حتى أبلغوهم بأنه تم تحديد موعد الرحلة عبر مراكب، وعندما حل الظلام مساء يوم الخميس الماضي انطلق المركب حاملا 35 شابا من الجنسيتين المصرية والسورية، وركبوا في قارب من منطقة زوارة غرب ليبيا متجهين إلى الشواطئ الإيطالية، وعقب الدخول الى داخل المياه وبعد مرور 4 ساعات من سير المركب، فوجئوا بتوقف موتور المركب عن العمل، مما جعل المركب يتحرك حسب اتجاه الأمواج العالية التى جرفت المركب ناحية المياه التونسية، مضيفا أن سائق المركب حاول إصلاح العطل بمساعدة الشباب المسافرين لاستكمال الرحلة ولكن الأمواج زادت قوة وكانت بارتفاع حوالي متر ونصف، وبدأت الأمواج تتخطفنا واحدا تلو الآخر، وفجأة انقلب المركب مما تسبب في غرق 12 شابا، منهم 8 سوريين و4 مصريين جميعهم من محافظة الفيوم، وتمكنت السلطات التونسية من العثور على 5 جثث فقط وفقدان 7 اخرين، وكانت الجثث التى تم العثور عليها عدد 4 شباب من الجنسية السورية وشاب مصري يدعى على رمضان عبد العليم، وتم تسليمنا الى السلطات التونسية فجر يوم الجمعة التى قامت بنقل الجثامين الى أحد المستشفيات، وتقديم الإسعافات الأولية للناجين، وحاولت فرق الإنقاذ العثور على ناجين جدد أو جثث المفقودين دون جدوى نظرا لارتفاع الأمواج والجو المظلم.

وتواصل أهالي الشاب على رمضان الذي تم العثور على جثته مع السفارة المصرية في تونس والشئون القنصلية بالقاهرة للعمل على إعادة الجثمان إلى جمهورية مصر العربية، وبالفعل تم التعرف على جثمانه تمهيدا لنقله إلى القاهرة، ودفنه في مسقط رأسه بمحافظة الفيوم.