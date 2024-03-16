هل يتحول مرض السكري من النوع الثاني إلى النوع الأول| أطباء يجيبون

يعاني 8% فقط من جميع مرضى السكري من مرض السكري من النوع الأول، لذلك فإن معظم الأشخاص يصابون بمرض السكري من النوع الثاني.

ومن السهل الخلط بين الاثنين، لكن الفرق الرئيسي هو أنه لا يمكنك التأثير على خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الأول من خلال نمط حياتك أو وزنك، وإذا كنت مصابًا بالفعل بمرض السكري من النوع الثاني، فهناك فرصة لعلاجه، ولكن هل يمكن أن يتحول النوع الثاني إلى النوع الأول؟

لمرض السكري من النوع الأول والنوع الثاني أعراض متشابهة، ولكن الاختلافات الرئيسية تكمن في مدى سرعة ظهور الأعراض وأسبابها، ويحدث كلا النوعين من مرض السكري عندما تكون مستويات السكر في الدم مرتفعة للغاية، ولا يتأثر مرض السكري من النوع الأول بأسلوب حياتك أو وزنك، ولكنه يحدث عندما يهاجم جسمك خلايا البنكرياس التي تنتج الأنسولين.

ومع ذلك، فإن مرض السكري من النوع 2 يحدث عندما لا يعمل الأنسولين في البنكرياس بشكل صحيح أو لا يستطيع البنكرياس إنتاج كمية كافية من الأنسولين، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم. قد تتطور أعراض مرض السكري من النوع الثاني بشكل أبطأ من أعراض النوع الأول، مما يجعل اكتشاف المرض أكثر صعوبة.



هل يمكن أن يتحول مرض السكري من النوع الثاني إلى مرض السكري من النوع الأول؟

لا يمكن أن يتحول مرض السكري من النوع الثاني إلى مرض السكري من النوع الأول، ولكن يمكن تشخيصه بشكل خاطئ على أنه مرض السكري من النوع الثاني إذا كنت مصابًا بالفعل بمرض السكري من النوع الأول.

والصور النمطية التي تقول إن الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول نحيفون وأن الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 يعانون من زيادة الوزن أو السمنة غالبًا ما تؤدي إلى تشخيص خاطئ، وإن حقيقة أن مرض السكري من النوع 2 أكثر شيوعًا لدى الأشخاص في منتصف العمر وكبار السن، ولكن النوع الأول يظهر عادةً في مرحلة الطفولة وقبل سن الأربعين، يلعب أيضًا دورًا في التشخيص الخاطئ.

يمكن أن يساعد فهم عوامل الخطر والتاريخ العائلي في إجراء التشخيص الصحيح، إلى جانب إجراء الاختبارات المناسبة.