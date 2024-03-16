محمد عبدالله: الكونفدرالية هي البطولة وجوميز لابد أن يبتعد عن التدوير

أكد محمد عبدالله، نجم الزمالك السابق، أن مباراة فيوتشر في ربع نهائي الكونفدرالية ستكون مصيرية هذا الموسم.

وقال عبدالله في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة الزمالك: "أتمنى من جوزيه جوميز أن يبعد عن عملية التدوير خلال الفترة المقبلة والتركيز بشكل جيد في البطولة الكونفدرالية لأنها البطولة الأهم".

وأضاف: "وضع طبيعي بعد خسارة نهائي كأس مصر أن يتعرض لاعبي الزمالك لهزيمة بعدها بسبب الحالة النفسية والخسارة في كرة القدم واردة وهذا وضع طبيعي".