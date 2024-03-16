السبت 16 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

غدًا.. قطع الكهرباء عن مدينة إهناسيا ببني سويف لأعمال الصيانة

قطع التيار الكهربائى
قطع التيار الكهربائى عن مركز اهناسيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا، عن قطع التيار الكهربائي بمدينة إهناسيا بالكامل، غدًا السبت، من الساعة 8.30 صباحًا، وحتى الساعة 2 مساءً، نظرًا لأعمال الصيانة بلوحة توزيع كهرباء إهناسيا.

 

ويتقدًم قطاع الكهرباء ببني سويف، بإعتذاره عن ساعات فصل التيار بسبب أعمال الصيانة الدورية والمطلوية لضمان استمرار الخدمة بالكفاءة المطلوبة في هذا المرفق الحيوي.

 

 مناشدًا المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية والمخابز المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

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