غدًا.. قطع الكهرباء عن مدينة إهناسيا ببني سويف لأعمال الصيانة

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا، عن قطع التيار الكهربائي بمدينة إهناسيا بالكامل، غدًا السبت، من الساعة 8.30 صباحًا، وحتى الساعة 2 مساءً، نظرًا لأعمال الصيانة بلوحة توزيع كهرباء إهناسيا.

ويتقدًم قطاع الكهرباء ببني سويف، بإعتذاره عن ساعات فصل التيار بسبب أعمال الصيانة الدورية والمطلوية لضمان استمرار الخدمة بالكفاءة المطلوبة في هذا المرفق الحيوي.

مناشدًا المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية والمخابز المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.