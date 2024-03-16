السبت 16 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

تنظم 42 درساً أسبوعياً فى المسجد الحرام خلال موسم رمضان

بوابة الوفد الإلكترونية

نظمت رئاسة الشئون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوى خلال شهر رمضان الجارى فى المسجد الحرام (42) درسا علميا أسبوعيا، يقدمها (13) من أصحاب الفضيلة المدرسين، يلقون فيها من (20) كتابا فى تخصصات «الفقه، والعقيدة، والسيرة النبوية، والتفسير، وأصول الفقه، والحديث»، بعد صلاة العصر والمغرب والعشاء، إضافة إلى دروس بعد صلاة التراويح والفجر، وجميعها تقام فى توسعة الملك فهد الدور الأرضى والدور الأول، وفى التوسعة السعودية الثالثة خلال العشر الأواخر.
كما تبث الدروس والمحاضرات التوجيهية والإرشادية بالمسجد الحرام عبر منصة «منارة الحرمين»، وسيشارك فيها عدد 4 من أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة كبار العلماء.
 

الجريدة الورقية