عاجل
الاحتلال يلقي بالونات حرارية من سماء صيدا جنوب لبنان.. فيديو
السبت 16 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بالأرقام.. براعم إنبي يقدمون موسمًا استثنائيًا

إنبي
إنبي

نجحت فرق قطاع البراعم بنادي إنبي مواليد 2012 و 2013 و 2014 فى تحقيق الفوز فى جميع مسابقات منطقة القاهرة لكرة القدم للموسم الرياضى 2024/2023 ، مع تقديم أداء أكثر من مميز فى موسم حافل وإستثنائي.

txt

رونالدو يقود النصر للفوز على الأهلي في الدوري السعودي


فقد حققت فرق البراعم الثلاثة المشاركة فى بطولات منطقة القاهرة، الفوز عن جدارة وإستحقاق دون أى هزيمة أو تعادل فى جميع اللقاءات .  
 

فريق 2012 :-

_ لعب 16 مباراة
_ فاز  16 مباراة
_ تعادل 0 مباراة
_ هزيمه 0 مباراة 
_ له من الاهداف 140 هدف 

_ عليه من الاهداف 0 هدف 

_  عدد النقاط 48 نقطه

فريق 2013 :-
_ لعب 16 مباراة
_ فاز  16 مباراة
_ تعادل 0 مباراة
_هزيمه 0 مباراة 

_ له من الاهداف 172 هدف 
_ عليه من الاهداف 2 هدف 
_ عدد النقاط  48 نقطه

فريق 2014 :-
_ لعب 16 مباراة
_ فاز  16 مباراة
_ تعادل 0 مباراة
_ هزيمه 0 مباراة 
_ له من الاهداف 120 هدف 
_ عليه من الاهداف 5 هدف 
_ عدد النقاط 48 نقطه

وتأتى تلك النتائج فى ظل الدعم المتواصل لمجلس إدارة نادى إنبى برئاسة أيمن الشريعى لقطاع الناشئين بالنادى، وهو ما يعكس سلامة القاعدة والعمل الجاد على مستوى قطاع الناشئين بالنادى البترولي لتحقيق الأهداف المنشودة فى إنشاء أجيال مميزة من اللاعبين ومواصلة هوية النادى “نصنع نجوم” .

مواد متعلقة

الطائي يفرض التعادل على الاتفاق في الدوري السعودي
الجريدة الورقية