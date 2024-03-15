بالأرقام.. براعم إنبي يقدمون موسمًا استثنائيًا

نجحت فرق قطاع البراعم بنادي إنبي مواليد 2012 و 2013 و 2014 فى تحقيق الفوز فى جميع مسابقات منطقة القاهرة لكرة القدم للموسم الرياضى 2024/2023 ، مع تقديم أداء أكثر من مميز فى موسم حافل وإستثنائي.



فقد حققت فرق البراعم الثلاثة المشاركة فى بطولات منطقة القاهرة، الفوز عن جدارة وإستحقاق دون أى هزيمة أو تعادل فى جميع اللقاءات .



فريق 2012 :-

_ لعب 16 مباراة

_ فاز 16 مباراة

_ تعادل 0 مباراة

_ هزيمه 0 مباراة

_ له من الاهداف 140 هدف

_ عليه من الاهداف 0 هدف

_ عدد النقاط 48 نقطه

فريق 2013 :-

_ لعب 16 مباراة

_ فاز 16 مباراة

_ تعادل 0 مباراة

_هزيمه 0 مباراة

_ له من الاهداف 172 هدف

_ عليه من الاهداف 2 هدف

_ عدد النقاط 48 نقطه

فريق 2014 :-

_ لعب 16 مباراة

_ فاز 16 مباراة

_ تعادل 0 مباراة

_ هزيمه 0 مباراة

_ له من الاهداف 120 هدف

_ عليه من الاهداف 5 هدف

_ عدد النقاط 48 نقطه

وتأتى تلك النتائج فى ظل الدعم المتواصل لمجلس إدارة نادى إنبى برئاسة أيمن الشريعى لقطاع الناشئين بالنادى، وهو ما يعكس سلامة القاعدة والعمل الجاد على مستوى قطاع الناشئين بالنادى البترولي لتحقيق الأهداف المنشودة فى إنشاء أجيال مميزة من اللاعبين ومواصلة هوية النادى “نصنع نجوم” .