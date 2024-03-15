4 منتجات تجنبها لتفادي الإصابة بالتهاب المفاصل

التهاب المفاصل هو مرض مزمن يصاب به الكثير من الناس مع تقدم العمر، وعلى الرغم من أن الكثيرين سيعانون من ألم مستمر ولكن يمكن التحكم فيه، إلا أنهم "سيتفاقمون" من وقت لآخر.



وتعتمد الشدة على الشخص، ولكن هناك طرق عالمية لتخفيف الألم، وتجنب هذه الأطعمة الخمسة إذا كنت في مركز تفاقم المرض.



المنتجات الغذائية المصنعة

تلعب العناصر الغذائية دورا رئيسيا في مكافحة التهاب المفاصل، حيث تساعد الفيتامينات والزيوت الطبيعية والبروتينات الجسم على مكافحة الالتهاب، وسيؤدي القلي أو المعالجة إلى القضاء على هذه المكونات الطبيعية الحيوية وإنتاج المواد المسرطنة.

الغلوتين

يمكن أن يسبب الغلوتين تفاقما، وأظهرت الدراسات أن ما يصل إلى 41 في المائة من الأشخاص الذين يرفضون الأطعمة الغنية بالجلوتين يعانون من بعض الراحة في حالتهم.

الحلويات

تم إثبات ارتباط السكر، وخاصة الأبيض، بتفاقم التهاب المفاصل وستساهم كل من المنتجات والمشروبات، مثل الحلويات والمشروبات الغازية الغنية بالسكر، في الالتهاب. يمكنهم أيضا زيادة خطر الإصابة بالتهاب المفاصل لدى الأشخاص الأصحاء.

بعض الزيوت النباتية

يوصي المهنيون الطبيون بتناول الزيوت، وهي الزيتون أو القرطم أو الجوز، لتخفيف التهاب المفاصل ولكن بعضها يمكن أن يؤدي أيضا إلى تفاقم الحالة، بما في ذلك دهون أوميغا 3 وأوميغا 6. يحتاجها الناس، ولكن على قدم المساواة، ويمكن أن تزيد الاختلالات من الالتهاب.