امرت جهات التحقيق بشبين القناطر ، بحبس عاطلين 4 ايام علي ذمة التحقيقات ، بعدما تمكن ضباط مباحث مركز شرطة شبين القناطر ، من كشف غموض سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي ، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين يستقلان مركبة توك توك وتم ضبطهما وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

حبس لصوص سرقة بالوعات الصرف الصحي بشبين القناطر

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية يفيد بتداول على موقع فيسبوك مقاطع بشأن سرقة غطاء بالوعة بطريق شبين القناطر بالقليوبية.

وتمكن المقدم أمير الكومى رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وهما عاطلين يستقلان توك توك، وبحوزتهما 6 لفافات تحوى مخدر الهيروين بقصد التعاطي واعترفا بارتكابهما الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

حبس عاطل لسرقته خزينة مكتب شحن وتفريغ في شبرا الخيمة

كما أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بحبس عاطل 4 ايام علي ذمة التحقيقات ، بعد كشف غموض سرقة محتويات خزينة من أحد مكاتب الشحن والتفريغ بدائرة القسم في شبرا الخيمة، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل وتم ضبطه.

وتلقى مأمور قسم ثاني شبرا الخيمة بلاغا من مالك أحد مكاتب الشحن والتفريغ، بدائرة القسم يفيد سرقة محتويات الخزينة الخاصة بالمكتب.

وتم إخطار اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، وتم تشكيل فريق بحث توصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل تسلل إلى المكتب ليلا، وتمكن من فتح الخزينة وسرقة محتوياتها وفرا هاربا.

وفى أحد الأكمنة تم إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن المسروقات، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.