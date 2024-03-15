موعد مباراة أوساسونا وريال مدريد بالليجا الإسبانية

يستعد عشاق كرة القدم الإسبانية لمواجهة قوية تجمع ريال مدريد بنظيره أوساسونا، ضمن منافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم 2023/2024.



ويرغب ريال مدريد في تحقيق الفوز على أوساسونا، حيث يبحث عن مواصلة تصدره لجدول ترتيب الليجا خلال الفترة المقبلة.

موعد مباراة أوساسونا وريال مدريد

تنطلق مواجهة أوساسونا أمام ريال مدريد في الخامسة والربع من مساء الغد السبت الموافق السادس عشر من شهر مارس الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة أوساسونا وريال مدريد

تُنقل مواجهة أوساسونا أمام ريال مدريد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والتي تنقل مواجهات الليجا منذ سنوات طويلة بشكل حصري.

وكان كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، قد أعلن عن قائمة الملكي لمواجهة أوساسونا، والتي جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: لونين، كيبا وفران.

خط الدفاع: كارفاخال، ناتشو، لوكاس فاسكيز، فران جارسيا، روديجر وميندي.

خط الوسط: كروس، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني، وأردا جولر.

الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو، خوسيلو وإبراهيم دياز.