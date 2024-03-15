فينيسيوس يعود لقائمة ريال مدريد استعدادا لمواجهة أوساسونا

شهدت قائمة ريال مدريد التي أعلنها المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لمواجهة أوساسونا في الدوري الإسباني، عودة الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور بعد تعافيه من الإصابة.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة أوساسونا، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني.

ويقترب ريال مدريد من حسم لقب الدوري الإسباني بعد مرور 28 جولة من عمر المسابقة، إذ يتصدر الملكي جدول ترتيب الليجا بفارق 7 نقاط عن جيرونا أقربب منافسيه و8 نقاط عن برشلونة غريمه التقليدي.

ويغرد ريال مدريد منفردا على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 69 نقطة، متفوقا على جيرونا صاحب المركز الثاني برصيد 62 نقطة، جمعها من الفوز في 19 مباراة والتعادل في 5 وخسارة 4 مواجهات وتسجيل 59 هدفًا وتلقى 33 هدفا.

قائمة ريال مدريد، كالتالى:

حراسة المرمى: لونين، كيبا وفران.

خط الدفاع: كارفاخال، ناتشو، لوكاس فاسكيز، فران جارسيا، روديجر وميندي.

خط الوسط: كروس، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني، وأردا جولر.

الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو، خوسيلو وإبراهيم دياز.