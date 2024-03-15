النساء أكثر عرضة للإصابة بحصى المرارة| أشهر الأعراض

توجد حصى المرارة في حوالي 20٪ من النساء و10٪ من الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما، وكقاعدة عامة، يوصي الخبراء بالمنتجات التالية لمنع تكوين الحجارة في المرارة وهي كالتالي:

- الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الفواكه والخضروات.

- الدهون المفيدة (زيت السمك وزيت الزيتون) التي تساعد المرارة على الضيق والإفراغ بانتظام.



ما الذي يجب تجنبه:

- الكربوهيدرات المكررة والسكر الأقل

- الدهون غير الصحية، وخاصة تلك الموجودة في الطعام المقلي والحلويات.

وأكد إيان ماربر، أخصائي التغذية، أن الأطعمة الخافضة للكوليسترول، مثل الألياف، مهمة لمنع تكوين حصى المرارة.



أعراض حصى المرارة

غالبا ما تكون حصى المرارة بدون أعراض، ومع ذلك، إذا كان الحجر يمنع تدفق الصفراء، فيمكن أن يثير هجوم المغص الصفراوي، والذي يمكن أن يسبب آلاما شديدة في البطن والغثيان والقيء.