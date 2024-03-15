اإصابة 4 أشخاص في انهيار سقف شقة بمنطقة الطالبية

تعرض 4 أشخاص للاصابة ، نتيجة انهيار سقف شقة سكنية بالطابق الثاني على الطابق الأول داخل عقار مكون من 4 طوابق بشارع ترسا بعد كوبري الطالبية.

إصابة 4 اشخاص في انهيار سقف شقة بمنطقة الطالبية

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا يفيد بحدوث انهيار سقف شقة بعقار بمنطقة الطالبية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات.

بالانتقال والفحص تبين حدوث انهيار سقف شقة سكنية بالطابق الثاني على الطابق الأول داخل عقار مكون من 4 طوابق، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

سر المكالمة التي كتبت نهاية طالب علي يد 5 متهمين بالمولوتوف بالمحلة

كما شهدت منطقة الشعبية بدائرة قسم ثان المحلة بمحافظة الغربية، واقعة قيام 5 أشخاص باشعال النيران ، في جسد طالب جامعي ، باستخدام زجاجة مولوتوف مما تسبب في إصابته بحروق من الدرجة الثالثة متفرقة في أنحاء الجسم وجرى نقله إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج اللازم

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية، من إلقاء القبض على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بالغربية تلقت إخطارا باستقبال المستشفى شاب يدعى ع.ع ويبلغ من العمر 18 عاما، مصاب بحروق متفرقة في أنحاء الجسم بالصدر والرقبة والكتفين والفخذين.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة قسم ثان المحلة، إلى مكان الحادث وبالفحص تبين أن 5 أشخاص أقدموا على إشعال النار في طالب جامعي بكلية الدراسات الإسلامية مستخدمين مولوتوف بمنطقة الشعبية دائرة القسم.

وتبين من المعاينة والفحص وسؤال المجني عليه، اتهم كل من محمد.ا.ع.ص وكريم.ش.ح ومحمد.م.س. ونادر. ع.ا وح.ا.ن ويقيمون جميعهم بمدينة المحلة بسبب نشوب مشادة خلال مكالمة هاتفية بين المجني عليه وأحد المتهمين الخمسة وتوعدوه بالموت قائلا"هنحزنك على شبابك، على إثرها ذهب المتهمون إلى المجني عليه بمنطقة الشعبية وسكبوا مادة بترولية مولوتوف على جسده وأشعلوا النيران به وأحدثوا إصابته.

وحرر محضر بالواقعة حمل 4557 لسنة 2024 وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة تمكن ضباط البحث الجنائي بدائرة قسم المحلة من إلقاء القبض على المتهمين، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمحل البلاغ.