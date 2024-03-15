الآلاف يؤدون صلاة التراويح بمسجد السيد أحمد البدوى

شهد مسجد السيد البدوى بمدينة طنطا ؛بمحافظة الغربية توافد ا آلاف المصلين في الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك لأداء صلاة التراويح فى الليلة السادسه من شهر رمضان .



ويعد المسجد البدوى هو قبلة المصليين داخل محافظة الغربية والمحافظات المحاورة ؛فيأتى إليه المصلين من كل المحافظات فى الشهر المبارك

لأداء صلاتي العشاء والتراويح.

وقد ملأ المصلون ساحات الجامع، وأدوا صلاة التراويح فى خشوع كبير، وردد المصلون الدعوات بدوام الأمن والأمان فى بلادنا.



ويشهد المسجد البدوى عشرات المبادرات الخيرية من إطعام الفقراء والمساكين فى موارد رحمن كبيرة يعمل عليها عدد من فاعلى الخير بالمحافظة.

كما يشهد المسجد عشرات المسابقات الدينيه على مدار الشهر الفضيل لتشجيع الأطفال والكبار على حفظ القرآن، وذلك في إطار ما يقوم به القائمون على شؤون المسجد من جهود مكثفة لإحياء الأجواء الرمضانية.

وأكد الشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة على انتظام صلاة القيام التروايح بجميع مساجد محافظة الغربية، مشيرا الي أنه تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تم التنبيه بضرورة الاهتمام ببيوت الله وتهيئتها ونظافتها لضيوف الرحمن فى هذا الشهر الكريم.

وتم توجيه مديرى الإدارات والمفتشين بمتابعة جميع المساجد والالتزام الكامل بجميع تعليمات وزارة الأوقاف ومتابعة أداء جميع الأنشطة الدعوية بجميع المساجد.