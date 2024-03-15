Netflix تبث جائزة مارك توين لتكريم كيفن هارت في 11 مايو

Netflix هي موطن البث المباشر الجديد لجائزة Mark Twain للفكاهة الأمريكية كجزء من صفقة متعددة السنوات. وستذهب جائزة هذا العام إلى كيفن هارت، الذي يتم تكريمه "لإسهاماته غير العادية في هذا النوع من الأفلام وإنجازاته الرائعة في الكوميديا والسينما والتلفزيون".

من المقرر أن يشيد أمثال ديف تشابيل وجيمي فالون وتيفاني هاديش وريجينا هول وتشيلسي هاندلر ونيللي وكريس روك وجيري سينفيلد بهارت (وربما يشويه قليلاً) في الحفل. مقابل ما يستحق، وقع هارت صفقة أفلام متعددة السنوات مع Netflix في عام 2021.

دخلت جائزة مارك توين عامها الخامس والعشرين وربما تكون واحدة من أرقى الجوائز الكوميدية في الولايات المتحدة. تُمنح الجائزة لأولئك الذين كان لهم "تأثير على المجتمع الأمريكي بطرق مشابهة للروائي وكاتب المقالات المتميز في القرن التاسع عشر صامويل كليمنس، المعروف باسم مارك توين"، حسبما جاء في بيان صحفي.

ومن بين المتلقين السابقين ريتشارد بريور، وووبي غولدبرغ، وليلي توملين، ولورن مايكلز، وستيف مارتن، وبيلي كريستال، وجورج كارلين، وتينا فاي، وويل فيريل، وكارول بورنيت، وإدي ميرفي، وبيل موراي، وديفيد ليترمان، وجوليا لويس دريفوس، وجون ستيوارت. آدم ساندلر.

وسيقام الحفل يوم 24 مارس في قاعة كينيدي سنتر للحفلات الموسيقية في واشنطن العاصمة. ستتمكن من مشاهدته عندما يصل إلى Netflix في 11 مايو. وذلك خلال مهرجان Netflix is a Joke، وهو عبارة عن سلسلة من العروض الارتجالية التي تقام في لوس أنجلوس والتي سيتم بثها أيضًا على المنصة.

تتمتع Netflix بتاريخ غني من العروض والعروض الكوميدية الخاصة في هذه المرحلة، لذا يبدو أنها مناسبة بشكل طبيعي لجائزة Mark Twain، التي تم بثها مسبقًا على Comedy Central وPBS وCNN.