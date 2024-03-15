الجمعة 15/مارس/2024 - 08:18 م 3/15/2024 8:18:10 PM

ما دفعنى للكتابة عن هذا الموضوع الحشو الذى اكتظت به المقررات الدراسية الذى أثقل كاهل التلاميذ والمعلمين على حد سواء.

هذا هو الداء، وقد يظن البعض أنه داء عضال، لكن لكل داء دواء، المهم أن تكون هناك نية حقيقية لكتابة ورقة علاجية ناجحة نشفى بها، ونقوم من كبوتنا، فالفرصة ما زالت موجودة.

وأعتقد أن قيادتنا الوطنية الرشيدة لا تألو جهداً فى إيجاد دواء شافٍ ومعافٍ إن شاء الله.

عدة ركائز أساسية سأقدمها، وهذا اجتهاد شخصى منى لا أرجو به إلا وجه الله ورفعة محبوبتى مصر،

الركيزة الأولى

عقد ندوات صيفية فى المدارس وتفعيل النوادى الصيفية، هذه الندوات يحضرها الطلاب وأولياء الأمور والمعلمون على حد سواء، يحاضر فيها تربويون متخصصون، ويتم فيها الدعوة إلى العلم والتعلم.

الركيزة الثانية الإصغاء إلى الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين على حد سواء الاستماع إلى المشكلات ومحاولة حلولها لابالمسكنات أو بالحلول الوقتية لا نهتم بالمرض الذى ينتج عنه العرض.

الركيزة الثالثة الاهتمام بالمدارس الحكومية وهذا دور الدولة والتربية والتعليم والمؤسسات الخدمية عن طريق توفير التمويل والدعم التام الذى يسهم فى زيادة عدد المدارس وعدد الفصول ونظافة المدارس ما يجعل الإقبال عليها واضحاً، وأعتقد أن الحكومة سلكت هذا المسلك لإدراكها أهمية التعليم.

الركيزة الرابعة

الاهتمام بالمعلم وتوفير حياة كريمة والارتقاء به معنوياً، وهذا ما تفعله الدولة فى عيد المعلم، لكن نطالب بالزيادة والدعم المعنوى ولو حتى بشهادات تقديرية.

وكذلك توفير الدعم المادى من زيادة لرواتبهم وحوافزهم والنظر فى أجورهم بعد سن التقاعد بما يفى حاجاتهم المعيشية وإن شاء الله سيلاقى كلامى هذا قبولاً لأننا نكتب حباً فى بلدنا ونريد له الخير.

الركيزة الخامسة

النظر بعين الاعتبار فى المقررات الدراسية وطرح الحشو منها، فضلاً عن مراجعتها مراجعة لغوية دقيقة والتدقيق فى آيات القرآن وتخريج الأحاديث، ولابد أن يتولى متخصصون هذا الأمر.

الركيزة السادسة

وضع سياسة تعليمية وبرنامج تعليمى يقوم على أسس تربوية ليست نظرية فقط وإنما إخراجها من مرحلة التنظير إلى التفعيل مع نسب الأمر لأهله.

كذلك وضع خطة زمنية استراتيجية لتطوير التعليم لا تكون خطة على الورق وتوضع فى الإدراج وإنما برنامج تربوى تنموى يضمن جودة التعليم.

الركيزة السابعة

عقد دورات للمعلمين فى كل مراحل التعليم دورات مهارات للمعلم، بناء وتنمية قدرات المعلم فى تفاعله مع طلابه، دورات حقوق وواجبات لتوضيح ما له وما عليه.

وفى نهاية كل دورة تعطى شهادة تميز ولا يرقى للدرجة الأعلى إلا بعد اجتيازها.

الركيزة الثامنة

استراتيجية اتخاذ القرار وتقوم على دراسة شاملة ايجابيات وسلبيات ما سيتم اتخاذه من قرارات وقبل التنفيذ طرح هذه القرارات للمشاركة المجتمعية المشاركة الحقيقية واعى ما أقول.

الركيزة التاسعة

المتابعة المستمرة للعملية التعليمية سواء فى المدارس الحكومية أو الخاصة، متابعة فعلية ودخول الفصول بغتة دون إخبار بموعد محدد للحضور إن أردنا حقاً متابعة.

الركيزة العاشرة

أن تكون هناك نوايا حقيقية للنهوض بالعملية التعليمية،والنوايا والضمائر يعلمها الله، لكن فى اعتقادى أننا نمتلك النوايا الحقيقية ونمتلك القدرة على النهوض ببلدنا الحبيب.

إذا ما تحققت هذه الركائز العشر التى سنبنى عليها، أعتقد أنها ستتحقق المعادلة.

ونحن قادرون بالفعل لا بالكلام، قادرون على النجاح طالما سنضع أيدينا فى أيدى بعض وسنلتف حول قيادتنا الرشيدة.

أستاذ ورئيس قسم الفلسفة بآداب حلوان.

