إزالة 5 حالات تعدٍ بناء علي أملاك الدولة بقرية المحروسة فى قنا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، اليوم الجمعة، برئاسة شاذلي البرنس نائب المدينة، ومحمد سليم رئيس القرية، بتنفيذ ٥ حالات إزالة تعدى على أملاك دولة بمساحة ٢٨٢٠ متر عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض والأسمنت .

وذكر رئيس مجلس مدينة قنا اللواء طارق لطفى، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات السيد اللواء أشراف الداودي محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص ومنع انتشار العشوائيات .

مضيفاً ان ذلك يأتى تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص وإزالتها على الفور تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.