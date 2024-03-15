مازالت قضية الشابة الراحلة حبيبة الشماع، المعروفة إعلاميا بـ"فتاة الشروق" تتصدر الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد وفاتها في المستشفى إثر تدهور حالتها الصحية.

تعود أحداث الواقعة حينما حاول سائق شركة "أوبر" للتوصيل خطفها، لتقفز من السيارة، وتتعرض لعدة إصابات تدخل على إثرها المستشفى.

شقيقة سائق "أوبر" توجه رسالة لعائلة حبيبة الشماع

وجهت شقيقة سائق أوبر المتهم بقتل حبيبه الشماع رسالة إلى عائلتها قائلة : “أنا اعتبرتها زي أولادي وربنا العالم ربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته ويصبر مامتها” .

وتوفيت حبيبة الشماع بالأمس نتيجة مضاعفات من حادث محاولة خطفها على يد سائق أوبر .

وكشف التقرير الطبي عن حالة حبيبة الشماع فتاة الشروق قبل وفاتها بأن المجني عليها وصلت المستشفى في حالة مرضية شديدة وكانت تعاني اضطرابات في درجة الوعي عقب قيامها بالقفز من سيارة المتهم وبعمل الفحوصات الطبية والأشعات المقطعية على المخ تبين للأطباء وجود نزيف على المخ ليتم بعد ذلك نقلها إلى أحد المستشفيات بناء على رغبة أسرتها.

وكانت تسلمت النيابة العامة تفريغا لـ كاميرات المراقبة المتواجدة في طريق السويس مكان حادث ارتكاب سائق أوبر لجريمته لمحاولة خطف حبيبة الشماع فتاة الشروق.

وكانت أمرت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة محل الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث