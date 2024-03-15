أمرت نيابة الخليفة والمقطم، بالاستعلام عن الحالة الصحية لفتاة قفزت من أعلى عقار بالخليفة خشية اغتصاب خطيبها لها مما تسبب لها في نزيف داخلي وكسور، وتولت النيابة التحقيق .

خشية اغتصاب خطيبها لها ..الاستعلام عن الحالة الصحية لفتاة قفزت من أعلى عقار بالخليفة

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة قد تلقت إخطارا من أحد المستشفيات بوصول فتاة عشرينية مصابة بنزيف داخلي بالبطن وكسر بالحوض وحالتها حرجة.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين أن الفتاة المصابة ترتدى كامل ملابسها ومصابة بكسور ونزيف داخلي.

وتوصلت التحريات، إلى أن الفتاة ذهبت لزيارة منزل خطيبها وتصادف تواجده بمفرده وحاول التعدي عليها جنسيا لكنها فرت منه ووجدت الباب مغلقا من الداخل فألقت بنفسها من الشرفة.

وأضافت التحريات أن المجني عليها أصيبت بإصابات حرجة وتم نقلها للمستشفى لتلقى العلاج.

وألقى القبض على المتهم وجار مناقشته، فيما يقوم رجال المباحث بسؤال شهود العيان والجيران وأسرة المجنى عليها للوقوف على ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

السيطره علي حريق أعلى عقار بالجيزة

كما سيطرت قوات الحماية المدنية، على حريق نشب أعلى سطح عقار بمنطقة أبو النمرس التابعة لمحافظة الجيزة،وتوالت النيابة التحقيق.

كانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة ، بلاغا يفيد بنشوب حريق بأخشاب ومخلفات أعلى عقار بمنطقة أبو النمرس ،وعلى الفورتم الدفع بسيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده إلى الأماكن المجاورة وتمت السيطرة عليه.