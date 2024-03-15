بث مباشر.. صلاة العشاء والتراويح من الحرم المكي

تقدم بوابة الوفد بثًا مباشرًا لشعائر صلاة العشاء والتراويح من المسجد الحرام في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، في الليلة السادسة من شهر رمضان المبارك.

وأدى الآلاف من المعتمرين والقاصدين أول صلاة جمعة في شهر رمضان المبارك بالمسجد الحرام، فى أجواء روحانية، ووسط منظومة متكاملة من الخدمات التي توفرها رئاسة الحرمين.

وشهد الحرم المكي توافد قاصديه من عمار ومصلين منذ الصباح الباكر، حيث امتلأت أروقته وأدواره وساحاته بالمصلين وامتدت صفوفه إلى الساحات والطرق المؤدية إلى المسجد الحرام، وقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتنفيذ خططها التي أعدتها على أرض الواقع بكل دقة ووفق ما هو مرسوم لها وحرصت على التعاون والتنسيق فيما بينها وبين الجهات المختصة.

ووفرت الرئاسة المصاحف بلغات متعددة لقراءة القرآن الكريم، فضلا عن تكثيف أعمال النظافة، والتأكد من عمل مكبرات الصوت ومراوح التهوية والمكيفات، وتوزيع أجهزة الترجمة الفورية لخطبة الجمعة، وتوفير العربات الكهربائية لنقل كبار السن وذوي الإعاقة.

وكثفت جميع الوكالات وإداراتها التوجيهية والإرشادية والخدمية والفنية والهندسية والحشود والأمن بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جه، في الليلة السادسة من شهر مضان المبارك.

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