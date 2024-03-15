جدول زمني لتشغيل مستشفى الجراحات بجامعة سوهاج

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عن وضع الجدول الزمني للتشغيل التجريبي لمستشفى الجراحات (القلب والصدر، والمخ والأعصاب، والعظام)، والتي جرى إقامتها بحرم المستشفى الجامعى القديم بإجمالى تكلفة بلغ ٤٧٥ مليون جنيه، الي جانب تخصيص مبلغ ٤٠٠ مليون جنبه للأجهزة الطبية المتقدمة و١٢٠ مليون جنيه للفرش غير الطبي من الأثاث المكتبي وغيره، وذلك من هيئة الشراء الموحد، تمهيداً لافتتاح المستشفى أمام المواطنين بالمحافظة والمحافظات المجاورة، لتقديم الخدمات الطبية والصحية المُتميزة.





وقال النعماني أنه تم انشاء المستشفي بشكل معماري على أعلى مستوى من الدقة ليتوافق مع معايير الجودة العالمية، وإستلام كافة التراخيص الخاصة به والتي تنص علي ان المبني مخصص للإستخدام الطبي طبقاً لقانون ١٩ لسنه ٢٠٠٨، ولائحته التنفيذية، وطبقاً للرسومات الهندسية المعتمدة، مع الالتزام بكود الجراحات، مضبفاً انه تم الانتهاء من كافة التجهيزات النهائية حيث تم استلام المرحلة الاولي للفرش الطبي بقيمة ٧٨ مليون جنيه، وجاري استلام باقي الأجهزة.





وأوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب ان المستشفى تبلغ مساحتها ٣٢٥٠ متر مربع، وتضم ٧ أدوار متكررة سعة ٣٠٠ سرير، ٨ غرف عمليات، ٦٧ سرير عناية مركزة، و٢٨ سرير عناية متوسطة،

و٢٨ ماكينة غسيل كلوي، ١٤٥ سرير إقامة للمرضى، ٣١ عيادة خارجية، مضيفاً انها تضم قسم خاص بقسطرة القلب يحتوي علي ١٢ سرير رعاية قلب، و ٤ غرف عمليات قسطرة قلب، كما تضم قسم للأشعة، للعلاج الطبيعي وغرف للعزل، ووحدة خاصة بمناظير الجهاز الهضمي، وكذلك أقسام للطواريء، والمعامل، والأقسام الخدمية ودور سكني للأطباء والتمريض.





وفي سياق متصل نظم قطاع خدمة المجتمع والبيئة بكلية الطب البشري بجامعة سوهاج، دورة تدريبية بعنوان "الاحتياطيات القياسية لمكافحة العدوي" بقاعة المهارات بالمستشفي الجامعي القديم، شارك فيها ٥٠ مساعد خدمات صحية بالمستشفي الجامعي القديم، بهدف الحفاظ علي سلامة المرضي وذويهم.





وأشار الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة ان المستشفيات الجامعية بسوهاج تحرص علي الالتزام بتطبيق المعايير السليمة والصحيحة في مجال مكافحة العدوى، الي جانب حرصها علي عقد الدورات التدريبية والندوات للهيئات التمريضية بجميع أقسام المستشفيات الجامعية، من أجل تحسين وتعزيز النتائج الصحية للمرضي، والوصول الي أفضل رعاية صحية للمريض وأسرته والذي ينعكس ع المجتمع ككل.





وأضاف الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب اليشري أن الهدف من الندوة التدريب علي طرق مكافحة العدوي لإكتساب التدابير اللازمة للوقاية من العدوى ومكافحتها، وحماية كل من يكون عرضة لإكتساب عدوى من المرضي أو الفرق الطبية الملازمة.





ومن جانبها قالت الدكتورة أسماء حمدون استاذة الميكربيولوجيا الطبية ومسئولة التدريب، ان الندوة ناقشت عدة موضوعات منها تطهير ونظافة الأيدي، الواقيات الشخصية، تعقيم الآلات، الحقن الآمن، ونظافة وتطهير البيئة، موجه شكر للدكتور الشاذلي صالح وكيل كلية الطب لشئون البيئة وخدمة المجتمع، وشكر مماثل للدكتور احمد فتحي النحاس مدير عام المستشفيات الجامعية لما قدموه دعم لانجاح الندوة.





جدير بالذكر ان الندوة تضمنت الرد علي جميع الاسئلة والاستفسارات لجميع المشاركين.