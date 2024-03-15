فان دايك: مواجهة مانشستر يونايتد بدور الثمانية في دوري الأبطال تحمل طابع خاص

قال فيرجيل فان دايك، قائد فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم إن تاريخ مواجهات فريقه مع مانشستر يونايتد يعني أن مباراة دور الثمانية بكأس الاتحاد الإنجليزي المقرر إقامتها الأحد المقبل تحمل توقعات إضافية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أنه بعد أسبوع من التعادل 1/1 مع مانشستر سيتي ، يتوجه فريق ليفربول، بقيادة المدرب يورجن كلوب، لأولد ترافورد، لمواجهة مانشستر يونايتد بحثا عن الاستمرار في المنافسة على الألقاب الأربعة المتاحة التي ينافس عليها الفريق.

وبدأ مانشستر يونايتد في استعادة مستواه، حيث حقق ثماني انتصارات وخسر في مباراتين فقط في آخر 11 مباراة، بعد أن كانت نتائجه متذبذبة في النصف الأول من الموسم، وهذا ما يجعل مباراة دور الثمانية أكثر إثارة.

وعند سؤاله عن العلاقة التنافسية، قال فان دايك :"قوية جدا. ليس فقط في المباراة نفسها ولكن فترة التحضير بأكملها تعتبر مباراة خاصة، ولكني أحب المشاركة في مثل هذه النوعية من المباريات".

وأضاف :"دائما ما تكون مبارياتنا أمامهم صعبة، وأتوقع مباراة صعبة يوم الأحد أيضا".

وأردف :" إنهم يجدون طرقا للفوز ولكني أركز على ما يجب علينا فعله أثناء مواجهتهم. دائما ما تكون المباراة صعبة، وحامية".

وأكد :" تاريخ المباريات بين أكبر ناديين في إنجلترا، يشهد المزيد من التوقعات والضغوط، ولكن لم لا نذهب للملعب ونستمتع بالمباراة، ونلعب بطريقتنا، وتمنى الصعود للدور التالي".

ويدخل ليفربول المباراة منتشيا بفوز 6 / 1 على سبارتا براج 6 / 1 في إياب دور الـ16 بالدوري الأوروبي، ليصعد لدور الثمانية فائزا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 11 / 2.

وأصبح محمد صلاح، أول لاعب في تاريخ النادي يسجل 20 هدفا في سبع مواسم متتالية.

يذكر أن مانشستر يونايتد هو الفريق الوحيد الذي تمكن في آخر 55 مباراة من منع ليفربول من تسجيل أهداف بعدما قدم عرضا دفاعيا رائعا في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي في ملعب أنفيلد في ديسمبر الماضي.