أحلام مانشيستر سيتي في ثلاثية جديدة مهددة لغياب نجمه

كشف الأسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشيستر سيتي ان نجم الفريق البلجيكي كيفين دي بروين سيغيب عن قيادة السيتيزنز خلال مواجهة نيوكاسل في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الاتحاد الأنجليزي بداعي الاصابة التي يكافح حاليا كيفين دي بروين للتعافي منها للحاق بالأسابيع الحاسمة للموسم الحالي مع مانشيستر سيتي .

وكان كيفين دي بروين قد تم أستبعاده من قائمة منتخب بلجيكا التي ستلتقي وديا مع كل من جمهورية أيرلندا و أنجلترا وديا ضمن الأجندة الدولية للفيفا الأسبوع المقبل بسبب معاناته من شد عضلي منعه من الأنضمام لمنتخب الشياطين الحمر خلال المعسكر الذي اكد مديره الفني دومينيكو توديسكو ان دي بروين يعاني من أصابة الشد العضلي على مدار المباريات القليلة الأخيرة له مع السيتي .

وقال بيب جوارديولا المدير الفني لمانشيستر سيتي ان كيفين دي بروين اصيب قبل أستبداله في مباراة السيتي الأخيرة في الدوري الأنجليزي الممتاز امام ليفربول والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق على ملعب أنفيلد رود .

وقال بيب دوارديولا ان كيفين دي بروين سيغيب بكل تأكيد عن مواجهة نيوكاسل في كأس الأتحاد الأنجليزي لكنه لم يوضح امكانية عودة النجم البلجيكي قبل المواجهة الحاسمة في بطولة الدوري الأنجليزي امام الأرسنال يوم 31 مارس الجاري على ملعب الأتحاد .

يذكر انه في حالة فوز مانشيستر سيتي على نيوكاسل فسيكون السيتيزنز مازالوا في حملة الدفاع عن القابهم الثلاثة في الموسم الماضي وتحقيق الثلاثية التاريخية للعام الثاني على التوالي وهي الدوري الأنجليزي وكأس الاتحاد الأنجليزي ودوري أبطال اوربا .