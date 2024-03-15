Microsoft توسع نطاق توفر مساعد الأمن السيبراني بالذكاء الاصطناعي

تفتح شركة مايكروسوفت علامة تبويب جديدة ستوسع من مدى توفر أداتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي لمحترفي الأمن السيبراني اعتبارًا من الأول من أبريل وتتبنى استراتيجية “الدفع أولاً بأول” للمساعد. وقالت الشركة يوم الاربعاء.

تم إطلاق "Security Copilot" في العام الماضي، وهو يتيح للمحللين إجراء الاستعلامات من خلال مربع مطالبة بسيط للمساعدة في مهام مثل تلخيص الحوادث، وتحليل نقاط الضعف، ومشاركة المعلومات مع زملاء العمل على لوحة الإعلانات.

قال مسؤول في مايكروسوفت في حدث أقيم في سان فرانسيسكو إن ما يقرب من 300 عميل يستخدمون هذه الأداة حاليًا.

وقال نائب رئيس شركة مايكروسوفت، فاسو جاكال، للصحفيين، إن عملاق التكنولوجيا يخطط لفرض رسوم على العملاء مقابل مقدار استخدامهم للمنتج وليس على أساس الاشتراك، لأنه "أراد تقليل حواجز الدخول".