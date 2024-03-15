مانشستر سيتي يستعيد ذكرياته أمام ريال مدريد في دوري الأبطال

علق تشيكي بيجرستاين، المدير الرياضي لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، على وقوع فريقه في مواجهة ريال مدريد الإسباني، في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأوقعت قرعة دور الثمانية لدوري الأبطال، التي جرت بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في مدينة نيون السويسرية، مانشستر سيتي (حامل اللقب) في مواجهة الريال، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 14 لقبا، ليلتقي الفريقان مجددا في المسابقة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة العجوز للموسم الثالث على التوالي.

وقال بيجرستاين في تصريحات إعلامية عقب القرعة مباشرة "مرة أخرى نواجه ريال مدريد، لقد اعتدنا على مواجهته في المواسم الأخيرة، ومازلنا نتذكر أننا خضنا قبل النهائي أمامهم وفزنا عليهم في الموسم الماضي".

أضاف بيجرستاين "لدينا ذكريات مع هذا الفريق. خضنا مباراة الإياب أمامهم وقدمنا أفضل أداء ممكن في آخر لقاء أقيم بيننا".

شدد المدير الرياضي لمانشستر سيتي "ننافس على جميع الأصعدة ونتطلع للتتويج بجميع الألقاب الممكنة، من الوارد حدوث أي شيء في عالم كرة القدم، نتحلى بالصلابة الذهنية ونمتلك كل المقومات للفوز بدوري الأبطال مجددا".

وسبق للفريقين أن التقيا في الدور قبل النهائي في الموسمين الماضيين لدوري الأبطال.

في موسم 2021 / 2022، حسم الريال المواجهة لمصلحته أمام الفريق السماوي بعدما فاز 6/5 على مانشستر سيتي في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بالمربع الذهبي للمسابقة، قبل أن يشق طريقه نحو التتويج باللقب للمرة الـ14 في تاريخه عقب فوزه 1 / صفر على ليفربول الإنجليزي في النهائي، معززا رقمه القياسي كأكثر الأندية فوزا بالبطولة.

وفي الموسم الماضي، تمكن سيتي من الثأر من الريال، حيث تعادل معه 1 / 1 ذهابا في العاصمة الإسبانية مدريد، قبل أن يحقق انتصارا تاريخيا عليه 4 / صفر في مباراة الإياب التي أقيمت بملعب (الاتحاد).

يذكر أن مانشستر سيتي توج بالثلاثية التاريخية (الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا ودوري الأبطال) في الموسم الماضي، وهو ما يسعى لتكراره مرة أخرى هذا الموسم.