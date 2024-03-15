انتظام العمل بسوق سيارات بني سويف

واصل سوق سيارات بني سويف استقبال المواطنين ، والذي يعقد"كل يوم جمعة" والذي فتح أبوابه من الساعة 11 صباحا حتى 4 مساءً، بعد تعديل المواعيد خلال شهر رمضان فقط ، حيث شهد السوق" اليوم" توافداً وإقبال عدد كبير من المترددين ، لشراء وبيع السيارات بموقع السوق ، الكائن ببياض العرب بجوار نزلة محور عدلي منصور من الشرق.



تجدر الإشارة إلى أن المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم قد افتتح " مطلع الشهر الجاري " التشغيل التجريبي للسوق المقام على مساحة 2 فدانا ببياض العرب شرق النيل ، والذي تم دعمه ببعض الخدمات الطبية و الأمنية والمرورية والبريدية والمرافق اللازمة ، وذلك ضمن خطة المحافظة لتشغيل السوق لخدمة أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة المهتمين بمجال بيع وشراء السيارات ، وذلك تحت إشراف اللجنة التي شكلها المحافظ لإدارة وتشغيل المشروع

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