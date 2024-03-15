الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

انتظام العمل بسوق سيارات بني سويف

سوق السيارات ببنى
سوق السيارات ببنى سويف

 

 واصل سوق سيارات بني سويف استقبال المواطنين ، والذي يعقد"كل يوم جمعة"  والذي فتح أبوابه من الساعة 11 صباحا حتى 4 مساءً، بعد تعديل المواعيد خلال شهر رمضان فقط ، حيث شهد السوق" اليوم" توافداً وإقبال عدد كبير من المترددين ، لشراء وبيع السيارات بموقع السوق ، الكائن ببياض العرب بجوار نزلة محور عدلي منصور من الشرق.
 

تجدر الإشارة إلى أن المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم قد افتتح " مطلع الشهر الجاري " التشغيل التجريبي للسوق المقام على مساحة 2 فدانا ببياض العرب شرق النيل ، والذي تم دعمه ببعض الخدمات الطبية و الأمنية والمرورية والبريدية والمرافق اللازمة ، وذلك ضمن خطة المحافظة لتشغيل السوق لخدمة أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة المهتمين بمجال بيع وشراء السيارات ، وذلك تحت إشراف اللجنة التي شكلها المحافظ لإدارة وتشغيل المشروع

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الجريدة الورقية