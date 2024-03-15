شريف سلامة: مبحبش اللف والدوران وأنا ضد السوشيال ميديا

حل الفنان شريف سلامة، ضيفا على برنامج "ألبوم صور" مع إيناس سلامة الشواف عبر محطة راديو إنرجي 92.1 ضمن خريطة برامج رمضان 2024.

وقال شريف سلامة، إنه يحب الخصوصية في حياته، موضحا:" بحب يبقى مسموح للناس يشوفوا شغلي وشخصياته ويصدقوها.. لكن أنا ضد السوشيال ميديا والناس تشوف حاجاتي الشخصية".

واستطرد شريف سلامة، قائلا:" احنا فنانين بنقدم وعي ومسئولية كبيرة وهنفقد المصداقية والناس مش هيصدقوا شخصياتنا لو عرفوا حياتنا الحقيقية".

وكشف شريف سلامة، عن جانب هام في شخصيته قائلا:" مش بحب أجمل الكلام واللي بحسه بقوله ولا بحب استخدم فلتر في حياتي".

وأوضح شريف سلامة، أنه يسير على عدد من القواعد الهامة في حياته، قائلا:" أنا مبعملش حاجة عشان حد أبدا ولو الصورة بتاعتي وصلت غلط لحد بيبقى واجب عليا لو شاف الأمور بشكل مخالف للواقع بوضحله، لكن لو هو مصمم يشوف نفس وجهة النظر هو حر".

وأكد شريف سلامة، على أن الصورة المرسومة له من الناس حقيقية، موضحا:" أنا شخص مسالم وحقيقي و الأحكام المسبقة ده كلام فاضي ميهمنيش الانطباعية وبشوف ان نقل الخبرة في التعامل ده جهل، أنا بتعامل مع الناس بصفتهم الوقتية وتعاملهم المباشر".

وأشار شريف سلامة ،إلى أن أهم حاجة في الوجود أن الشخص يتواجد وسط مقربين يكون قادرا على الحديث معهم بطبيعته، موضحا:" مبحبش الشخص اللي بيلف ويدور وبحب الوضوح".