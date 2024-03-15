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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رونالدو على رأس قائمة البرتغال لمباراتي السويد وسلوفينيا

رونالدو
رونالدو

أعلن روبيرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب البرتغال  القائمة الاساسية التي سيواجه بها كل من السويد وسلوفينيا في اللقائيين الوديين المقرر لهما يومي 21 و26 مارس الجاري ضمن فترة التوقف الدولي.

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وشهدت قائمة البرتغال تواجد كريستيانو رونالدو نجم الفريق الكروي بنادي النصر السعودي إلي جانب استدعاء برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد 

وضمت القائمة كل من ..

حراسة المرمى: ديوجو كوستا، خوسيه سا، روي باتريسيو

في خط الدفاع: كانسيلو، سيميدو، جواو ماريو، دالوت، جيريرو، نونو مينديز، ليتي، بيبي، دياز، أنطونيو سيلفا، إيناسيو، توتي جوميز، دانيلو بيريرا

في خط الوسط: بالينيا، روبن نيفيز، جواو نيفيز، برونو فيرنانديز، أوتافيو، فيتينا، ماتيوس نونيز، برناردو سيلفا

في خط الهجوم: كونسيساو، جوتا سيلفا، ترينكاو، بروما، لياو، جواو فيليكس، كريستيانو رونالدو، جونزالو راموس

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