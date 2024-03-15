طارق عبدالحليم : بيصوروا الأكل ع السوشيال ميديا والناس مش لاقية تاكل

حل الفنان طارق عبدالحليم ، ضيفًا في أحد البرامج الرمضانية الشهيرة، والذي كشف خلاله العديد من الأسرار الفنية والشخصية.

استنكر المطرب طارق عبدالحليم، نشر الفنانيين تفاصيل حياتهم الشخصية على السوشيال ميديا، بجانب الكشف عن إمكانية تعاونه مع مطربين المهرجانات.

وقال طارق عبدالحليم، في لقائه مع الإعلامية إنجي هشام، في برنامج "المنسي"، المذاع عبر شاشة قناة "هي": أنا بدأت اتحرك على السوشيال ميديا، والفترة اللي جاية هتواجد بكثافة كبيرة، ولكن في حاجات أنا مش حاببها زي أني أبقى طول اليوم عليها من أول ما أصحى، أنا مش هعرف أوري للناس يومي وهبقى بمثل على الناس وأنا راجل طبيعي، السوشيال ميديا خلت الناس كلها داخلة في حياة بعض، وبقينا عارفين كل فنان بيحب يعمل إيه وبياكل فين، وأنا معرفش أعمل كده أنا بني آدم وليا مساحتي.

وتابع طارق عبدالحليم: وبعدين أصور للناس أنا باكل إيه هي ناقصة بص في الأكل؟ واحد بيصور الأكل يا عم الناس مش لاقية تاكل.

طارق عبدالحليم: أنا مضايق من الجيل بتاعنا إحنا، لأننا ملجأناش أننا نبقى مع بعض

أما عن إمكانية تعاونه مع مطربين المهرجانات، فقال طارق عبدالحليم: أنا مضايق من الجيل بتاعنا إحنا، لأننا ملجأناش أننا نبقى مع بعض، أنا مبسوط من شعبة المهرجانات لأنهم اتحدوا مع بعض وإحنا معملناش كده، يعني أنا عمري ما فكرت أعمل دويتو مع أمينة أو هدى أو حجازي متقال، وكلهم متنافرين.

وأضاف: أنا مستعد أشتغل مع أي حد من جيلنا ومن جيل دلوقتي معنديش مشكلة، هما أجدع وهما صح علشان كده نجحوا، هما بيعملوا الأغنية بـ 5 آلاف جنيه وبتلاقي استحسان عن الناس، ولكن لو سمعنا مزيكا في الضياع، ولكن الجيل بتاعنا بيعمل الأغنية بـ 100 ألف جنيه وتقع ده خراب بيوت.

وبرنامج المنسي، من تقديم الإعلامية إنجي هشام على شاشة قنا هي، ويُعرض يوميًا في تمام الساعة العاشرة مساءا، طوال شهر رمضان، ويحل عدد من نجوم الفن ضيوفًا على برنامج المنسي، للحديث عن بدياتهم وتفاصيل مشوارهم وتفاصيل التحديات التي واجهتهم على مدار مشوارهم الفني.